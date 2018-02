Musikalische Vielfalt in Kulmbacher Kirchen

Das neue Jahresprogramm für 2018 der Kulmbacher Kantorei steht. Dem Leiter der Kirchenmusik, Dekanatskantor Ingo Hahn, ist es erneut ein besonderes Anliegen, Vielseitiges für jeden Musikgeschmack zu präsentieren.

Den Auftakt mit einem etwas anderen Faschingskonzert macht ein Kammermusik-Ensemble in einer Konzert-Matinée am Samstag, 10. Februar, ab 11 Uhr in der Kulmbacher Spitalkirche. Das bereits mehrfach hier gastierende Ensemble um Peter Blania, einem ehemaligen Mitglied der Kulmbacher Stadtkapelle, präsentiert unter dem Motto "Luftikuss und Liederlich" flotte und champagnerlaunige Musik.



Erstaufführung

Eine weitere Kulmbacher Erstaufführung präsentiert Stadtkantor Ingo Hahn mit dem Oratorium "Golgatha" am Sonntag, 18. März, ab 17 Uhr in Kulmbachs evangelischer Stadtkirche St. Petri. Einen Einführungsvortrag hierzu bietet der Komponist von "Golgatha", Michael Lippert, am Mittwoch, 7. März, ab 19.30 Uhr im großen Saal des Kulmbacher Martin-Luther-Hauses in der Waaggasse 4 an.

Ganz dem ökumenischen Geist verpflichtet verlegt Kirchenmusikdirektor Ingo Hahn in diesem Jahr das traditionelle Karfreitags-Konzert in die katholische Stadtpfarrkirche "Unsere Liebe Frau". Es musizieren das Vokalensemble"TonART" und Wolfgang Trottmann an der Orgel. Musik, die das künstlerische Empfinden von Komponisten verschiedener Zeiten rund um das Passionsgeschehen eindrücklich widerspiegelt.

Die Monate April, Mai und Juni stehen ganz im Zeichen künstlerisch anspruchsvoller Orgelmusik. In zwei Orgel-Solistenkonzerten - jeweils sonntags ab 17 Uhr an der großen Rieger-Orgel in der Petrikirche - sind am 22. April Pater Dominikus Trautner aus Münsterschwarzach sowie am 20. Mai (Pfingsten) der Berliner Konzertorganist Christian Brembeck zu hören.

An den Juni-Samstagen finden jeweils ab 11 Uhr wieder die populären "Marktmusiken" in der Spitalkirche statt.

Vorwiegend englische Musik gibt es vor und nach der Sommerpause. Am Sonntag, 17. Juni singt die "Kulmbacher Kantorei" in einem Konzert-Gottesdienst ab 10 Uhr in Kulmbachs Stadtkirche St. Petri Kathedralmusik vom Feinsten. Am 15. September widmet sich ab 11 Uhr in der Spitalkirche ein Kammermusik-Ensemble um den Kölner Musikprofessor Wilhelm Bruck ganz der Musik des großen, englischen Musikers John Dowland.



TonART feiert Jubiläum

Einen musikalischen-vielfältigen Blumenstrauß präsentiert das "TonART"-Vokalensemble Kulmbach in einem Festkonzert aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in St. Petri. Dabei gibt das Ensemble einen Einblick in dessen vokale Musik-"Werkstatt".

Die Freunde anspruchsvoller Blechbläsermusik kommen am Sonntag, 18. November, in St. Petri auf ihre Kosten: Dann präsentiert das Blechbläserensemble "Colours of Brass" eine Klangreise durch die farbenfrohe Welt der Blechbläsermusik.

Wolfgang Amadeus Mozarts "Requiem d-Moll" für Vokalsolisten, Chor und Orchester erklingt am "Ewigkeitssonntag", dem 25. November, ab 17 Uhr in St. Petri. Dirigent Ingo Hahn widmet sich mit seiner "Kulmbacher Kantorei" diesem faszinierenden Spätwerk des jungen Mozart.



Silvestergala

Zu einem Konzert am ersten Advents-Sonntag hat Ingo Hahn das Vokalensemble "Cantores Iuvenes Saalfeld" aus der Kulmbacher Partnerstadt eingeladen. Die "Boy-Group" präsentiert unter Leitung von Johannes Vierig Werke von Mendelssohn, Rheinberger und anderen. Die traditionell am Altjahrsabend ab 22 Uhr in St. Petri stattfindende "Silvester-Gala" lassen das Kulmbacher Vokalensemble "TonART", Johannes Neuner (Saxofon) und Ingo Hahn (Orgel) in einem "Cross-over" mit flotter und spritziger Musik ausklingen.

Das Jahresprogramm ist in zahlreichen Kulmbacher Geschäften erhältlich bzw. kann unter hahn.ingo@gmx.de per Mail angefordert werden. red