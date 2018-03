Modemarkt Adler sagt Kulmbach ade

Der Termin, zu dem Adler schließen will, ist der 31. August dieses Jahres. Das Unternehmen begründet seine Entscheidung mit der zu niedrigen Kundenfrequenz.



Neben Kaufland, H & M, Deichmann und AWG ist der Kulmbacher Markt der Textilhandelskette mit Hauptsitz in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) einer der größten Mieter im "Fritz".



Doch Adler ist nicht das einzige Geschäft, das dem Einkaufszentrum demnächst den Rücken kehrt. Auch die Firma Elsbeth Müller, die dort einen Kräuter-, Tee- und Gewürzladen betreibt, zieht aus. Letzter Verkaufstag ist der 14. April.



