Mit Volldampf von Weimar nach Neuenmarkt

Thüringer Eisenbahnfreunde aus Weimar besuchten am Samstag bei bestem Frühlingswetter mit einem Sonderzug das Deutsche Dampflokomotivmuseum (DDM) in Neuenmarkt. Wagenzug und Lokomotiven - eine Dampflok 03 155 und eine Diesellok 201 101 - stellte dabei die Firma WFL Wedler & Franz Lokomotivdienstleistungen GbR, Potsdam.



Die Anreise erfolgte über die Frankenwaldbahn bis Hochstadt-Marktzeuln. Von da ab führte die bis dahin als Schlusslok fungierende 201 101 bis Neuenmarkt, das gegen 12.30 Uhr erreicht wurde.



Im Bahnhof des Eisenbahnerdorfs fassten die Lokomotiven Wasser. Danach wurden die Loks gedreht, und der Zug verließ - wieder richtig sortiert - das DDM . Als Zuglok fungierte die 03 155 und als Schiebelok die 201 101. Um 15.37 Uhr dampften die Thüringer Eisenbahnfreunde wieder ab aus Neuenmarkt. Weiter ging es über die Schiefe Ebene in Richtung Hof.