Mit Tempo 70 durch die 30er-Zone

Viel zu schnell unterwegs waren etliche Autofahrer am Donnerstagabend in der Alten Forstlahmer Straße in Kulmbach. Zwei von ihnen müssen nun für einen Monat auf ihren Führerschein verzichten.



Gegen 20:30 Uhr hatten sich Beamte der Kulmbacher Polizei mit der Laserpistole in der Alten Forstlahmer Straße postiert. Von nun an mussten sie im Zehn-Minuten-Takt Fahrzeugführer zur Kontrolle bitten, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zum Teil erheblich überschritten hatten. Während der Tempoverstoß für einige mit einem Verwarnungsgeld von 35 Euro noch vergleichsweise glimpflich ausging, kam es für zwei Fahrer besonders "dick". Sie waren bei erlaubtem Tempo 30 mit mehr als 70 Stundenkilometern unterwegs, was für sie bis zu 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und einen Monat Fahrverbot zur Folge hat.