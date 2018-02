Mit Leidenschaft der Himmelkroner Geschichte auf der Spur

2014 kehrte ein bedeutendes Textil aus der Markgrafenzeit nach mehr als 50 Jahren Abwesenheit zurück nach Himmelkron: Der sechs Meter lange und 1,60 Meter breite Emporenbehang von 1621. Nach der Restaurierung durch Claudia Entschladen fand das Exponat im Stiftskirchenmuseum seinen Platz.



"Das Textil, das in seiner Ursprungsfarbe purpurfarben war, ließ mich nicht mehr los, insbesondere die Frage nach seiner Herkunft", so die Bamberger Restauratorin. Mit Leidenschaft und dem Spürsinn einer Detektivin ging sie ans Werk. Der Weg führte sie in zahlreiche Archive. Mit Historikern, Heimatpflegern und Archivaren korrespondierte sie drei Jahre lang. Die Suche nach der Herkunft und die Frage nach der Bedeutung dieser einzigartigen Tuchintarsie beanspruchte viel Zeit.





Rechnung bringt Klarheit



In der Literatur wird auf die Herstellung des Behangs durch die Frau des Markgrafen Christian, Markgräfin Marie (1579 - 1649), eine geborene Herzogin in Preußen, hingewiesen. Erst eine Rechnung aus den Kulmbacher Schlagschatzrechnungen, die im Staatsarchiv Bamberg aufbewahrt werden, brachte Klarheit. Der Behang wurde vom markgräflichen Zeltschneider Wolf Schad für die Porkirche (heutige Stadtkirche) in Bayreuth gefertigt.



Anfang des 18. Jahrhunderts ließ Markgraf Christian Ernst die ehemalige Zisterzienserinnenkirche in Himmelkron im Inneren zu einer klassischen barocken Markgrafenkirche umgestalten. Dabei kam als Zweitverwendung auch der Emporenbehang nach Himmelkron. Die damaligen dynastischen Ansprüche, die sich in den Wappen des Behangs spiegeln, waren nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges überholt. Die Landkarte hatte sich radikal verändert.





Sonderdrucke im Rathaus



Die ausführliche Arbeit der Restauratorin, mit zahlreichen Fotos, wurde im 97. Band des Historischen Vereins für Oberfranken veröffentlicht. Sonderdrucke liegen in der Gemeinde Himmelkron vor und können dort erworben werden.



Bürgermeister Gerhard Schneider sprach Claudia Entschladen ein Lob für diese umfangreiche Arbeit aus. Reinhard Stelzer und Vanessa Uome vom Stiftskirchenmuseum freuten sich, Besuchern jetzt eine hervorragende Begleitschrift über den Behang zur Verfügung stellen zu können. Ferner zeige sich erneut die besondere Bedeutung der Stiftskirche sowohl als ehemalige Klosterkirche als auch als Markgrafenkirche. Die Restauratorin freute sich, dass sie diese mühevolle Arbeit abschließen konnte und es dankeswerterweise durch den Historischen Verein für Oberfranken nun auch zu einer Veröffentlichung kam.