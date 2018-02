Mit dem Stadtbüttel durch die Kulmbacher Altstadt

Auf unterhaltsame und spannende Art und Weise, aber historisch fundiert wird dabei Geschichte lebendig. Der Stadtbüttel weiß nicht nur, warum Mönche früher gerne Bier brauten und damit den Grundstein für Kulmbach als die heimliche Hauptstadt des Bieres legten, sondern auch, warum Mühlen als ein romantisches Symbol gelten.



Der Stadtbüttel hatte früher vielfältige Aufgaben, er war Polizist, Helfer des Henkers, Stadtdiener und auch Ausrufer. So erfuhr er natürlich viele Geheimnisse. Gästeführer Hermann Müller gibt Einblicke in eine faszinierende Denkweise vergangener Zeiten.





Die Termine



Vier Sonntage sind eingeplant: 11. März, 27. Mai, 10. Juni und 16. September. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr an der Dr.-Stammberger-Halle, Sutte 2.



Eine Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Kinder biss 18 Jahren zahlen zwei Euro, Erwachsene vier Euro. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung in der Tourist-Information, Buchbindergasse 5, Telefon 09221/9588-0, nötig.