Oberfranken: Mit 2,2 Promille am Handy gespielt - Frau (49) crasht in Leitplanke

Frau crasht in Leitplanke: Laut Polizeibericht kam es auf der B 85, Fahrtrichtung Kulmbach, nahe der Ausfahrt Oberdornlach, am frühen Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.



Eine 49-jährige Frau aus Marktrodach stieß mit ihrem Pkw auf gerader Fahrstrecke erst gegen die Leitplanke, schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn und blieb dann auf der Fahrbahn in Richtung Kulmbach mit ihrem Pkw stehen.



Beamten weht Fahne entgegen

Gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kulmbach äußerte die Verkehrsunfallverursacherin, dass sie durch ihr Mobiltelefon abgelenkt wurde und aufgrund dessen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Während der Unfallaufnahme konnte jedoch durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden.



Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und die Fahrerin musste eine Blutentnahme im Klinikum Kulmbach über sich ergehen lassen. Die 49-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr und der Entzug der Fahrerlaubnis. Am Pkw entstand Totalschaden.