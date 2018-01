Minister Herrmann spricht von Versäumnissen der Bahn

"Was hier letztlich sinnvoll ist, sei dahingestellt. Ich kommentiere das auch nicht." Kurz und bündig fiel die Anmerkung von stellvertretendem Bürgermeister Hans-Peter Röhrlein aus, nachdem er in der Sitzung des Untersteinacher Gemeinderats das Antwortschreiben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann an Landrat Klaus Peter Söllner verlesen hatte.



Letzterer hatte in seiner Eigenschaft als Sprecher der Interessengemeinschaft Elektrifizierung Oberfranken-Achse dem Minister bereits Ende November vergangenen Jahres die "Entrüstung aller politischen Mandatsträger in der Region" mitgeteilt. Grund: Die Höhe zweier Brücken im Zuge der Umgehung Untersteinach reicht mit 4,90 Metern für eine spätere Elektrifizierung nicht aus (die BR berichtete mehrfach). Söllner bat deshalb um Unterstützung und Aufklärung und erhob die Forderung, dass sowohl die "Franken-Sachsen-Magistrale" als auch die "Oberfranken-Achse" über den vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan 2030 und dem Bundesschienenwege-Ausbaugesetz fest verankert werden.



Minister Herrmann führt unter anderem aus, dass die betreffende Bahnstrecke zum Zeitpunkt des Planfeststellungsverfahrens in den Jahren 2006 bis 2009 nicht im Bundesverkehrswegeplan enthalten war. Deshalb habe die Bahn damals keine Berücksichtigung einer späteren Elektrifizierung gefordert. Ansonsten hätte sie die Mehrkosten einer größeren Brückenhöhe tragen müssen.



Herrmann, demzufolge der Bund "noch prüft", ob die Elektrifizierung der Bahnlinie in den vordringlichen Bedarf aufrücken kann, wörtlich: "Auch ich bedauere, dass es die Bahn in diesem Fall versäumt hat, im Interesse einer zukunftsträchtigen Lösung rechtzeitig und vorausschauend die notwendigen Entscheidungen zu treffen." Die Bahn müsse nun alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen. Um dies zu erreichen, sichere er seine volle Unterstützung zu.