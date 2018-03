Menschenrechte - es gibt noch viel zu tun

Jedes Kind kennt Artikel 1 der UN-Menschenrechtskonvention: "Alle Menschen sind von Geburt an gleich und frei!". Auch all die anderen Artikel, die sich gegen Diskriminierung wehren, Sklaverei und Folter verbieten oder das Recht auf Leben verankern, sind wichtig und allseits bekannt. Und trotzdem werden auch heute noch Menschenrechte mit Füßen getreten. Nicht nur in totalitären Staaten, sondern auch in Europa. "Wir müssen uns ehrlich die Frage stellen, ob wir wirklich alle Menschen gleich behandeln", sagte der Leiter des beruflichen Schulzentrums Alexander Battistella bei der Vernissage. Auch die Schüler hatten die reale Welt kritisch hinterfragt.



Denn wenn die Menschenrechte eingehalten würden, dann wären willkürliche Verhaftungen - wie in der Türkei - nicht möglich. Auch das Recht auf Asyl und das Recht auf eine Staatsangehörigkeit ist verankert - ebenso wie das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen.



"Wir erleben derzeit eine Rückentwicklung. Das muss Anlass zur Sorge machen", sagte Landrat Klaus Peter Söllner und gab offen zu: "Wir waren schon mal viel weiter!" Söllner erinnerte an Pressefreiheit. Er schämte sich dafür, dass Flüchtlinge manchmal schlecht behandelt werden würden. "Wir müssen die Demokratie immer wieder aufs Neue verteidigen", mahnte Söllner: "Wir als Deutsche, haben eine besondere Verpflichtung. Die Demokratie ist die einzige Staatsform, die als tragbar erachtet wird. Jeder Einzelne ist aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten und gegebenenfalls auch seine Stimme zu erheben", sagte der Landrat und appellierte an jeden einzelnen Schüler, mitzuhelfen, dass die Menschrenrechte überall beachtet werden.



Silke Scheffold hatte das Projekt, an dem die Schüler seit Oktober arbeiten, fachlich betreut. "Wir haben uns bei der Beschäftigung mit den Menschenrechten auch mit Verletzungen dieser so wichtigen Rechte auseinandergesetzt. Und Menschenrechtsverletzungen gibt es nicht nur in Afrika. Es gibt die Todesstrafe in den USA, und auch in Deutschland werden die Menschenrechte manchmal mit Füßen getreten", sagte Scheffold.



Die Schüler präsentierten selbst erarbeitete Plakate und Präsentationstafeln. Annika Bluhm, Carolin Krepinsky und Alexandra Müller haben sich mit Zwangsheiraten auseinandergesetzt. Hannes Weigel und Philipp Bauer erarbeiteten eine Präsentationstafel zum Thema Abtreibungen in Indien. Denn in Indien sind Mädchen "wertlos".



Über 200 rote Hände

Eines der auffallendsten Projekte stellten Daria Giordano und Alicia Flegel zusammen. Sie stellten Informationen zum Thema Kindersoldaten zusammen und erstellen eine meterlange Wand mit roten Handabdrücken. Diese Abdrücke sollen ein Zeichen gegen den Einsatz von Kindern in Kriegsgebieten setzen. Übrigens gibt es jedes Jahr - am 12. Februar - einen "Red Hand Day". Menschen aus aller Welt protestieren auf diese Art und Weise gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten. In Kulmbach wurden am beruflichen Schulzentrum mehr als 200 Handabdrücke gesammelt.



Eine äußerst beeindruckende Schautafel stellten Tobias Horn, Dominik Schlemmer und Rasha Abbas zusammen. Das Trio verglich Flüchtlingslager im Libanon und in Zirndorf. Auch Flüchtlinge haben ein Recht auf Unterkunft, Privatsphäre, auf Essen und ärztliche Versorgung. Weitere Themen der Ausstellungstafeln waren die Todesstrafe in den USA, Folter einst und heute sowie Arbeitsschutz und das Recht auf Ernährung. Beim "Gallery Walk" nahmen auch Vertreter von Amnesty International, des Unesco-Clubs, der Europa-Union. Die Interessierten kamen mit den Schülern ins Gespräch.



Film über "Loverboys" gedreht

Leonie Thiede, Vincent Gust, Paul Pfeifer und Philipp Jahres haben zum Thema Menschenrechte einen Film gedreht. Dieser setzte sich mit "Loverboys" zusammen - einer Gefahr für junge Mädchen. Bei den "Loverboys" handelt es sich um "Zuhälter", die ein selbstbestimmtes Leben verhindern. "Es ist keine Randgruppe, auch höher Bildungsschichten sind betroffen", haben die Schüler recherchiert.