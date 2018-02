Mehrere Lastwagen verlieren Eisplatten

Durch die niedrigen Nachttemperaturen kam es am Montag mehrfach zu Eisbildung auf den Dächern von Sattelaufliegern, die einige Fahrer vor Fahrtantritt nicht beseitigten. Bereits am Morgen flogen von einem polnischen Sattelzug bei Trockau Eisplatten auf einen nachfolgenden Mercedes. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Ein Schaden von 4000 Euro war die Folge, als kurze Zeit später vom Sattelzug eines 49-jährigen Leipzigers Eisplatten zwei nachfolgende Fahrzeuge trafen.



Auf der A 70 flogen bei Kasendorf mehrere Eistrümmer eines belgischen Trucks auf einen VW-Touran und verursachten Schäden in Höhe von 1500 Euro. Am Nachmittag schließlich verlor bei Neudrossenfeld ein tschechischer Lastzug Eisplatten, die direkt vor einen Streifenwagen der Verkehrspolizei auf die Fahrbahn krachten, jedoch keinen Schaden anrichteten.



Der 52-jährige Fahrer wurde angehalten und musste, ebenso wie seine drei Kollegen, ein Bußgeld vor Ort entrichten. Zusätzlich musste er unter Polizeiaufsicht die Eisreste von der Plane seines Aufliegers beseitigen.