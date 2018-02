Mediengruppe Oberfranken ehrt treue Mitarbeiter

Geschäftsführer Walter Schweinsberg verwies auf die hohe Mitarbeiterbindung und die geringe Fluktuation in der Mediengruppe. "Gibt es einen besseren Beweis dafür als die Jubilarehrung?", fragte er in die Runde, die im "Schweizer Hof" feierte.



Für 40 Jahre geehrt wurden:



Arno Bayer: Der 56-Jährige begann 1. September 1977 in Kulmbach seine Ausbildung zum Drucker. Heute ist er als Maschinenführer Druck tätig. Seine Hobbys: die Enkelkinder, Heimwerken und Besuche im Fitness-Studio.



Sigrid Burger: Die Sachbearbeiterin in den Geschäftsstellen der Bayerischen Rundschau ist wohl vielen Kulmbachern bestens bekannt. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau begann sie ihre Tätigkeit in den Servicecentern und ist seitdem dort anzutreffen - und das seit fast 40 Jahren.



Heidi Dehler: Am 1. Januar 1977 trat die Kulmbacherin bei Baumanndruck ein. Sie ist im Servicepool Druck tätig und treibt in ihrer Freizeit gerne Sport (Schwimmen, Laufen, Rad fahren).



Angelika Pilz: Die Jubilarin ist zwar eine ausgebildete Kinderpflegerin, begann aber am 1. Oktober 1977 bei Baumann Druck zu arbeiten. Sie ist inzwischen als Bürokraft Logistik sowie im Servicepool Druck tätig.



Gerd Geyer: Wenn es Probleme mit dem Computer gibt, dann ist Gerd Geyer zur Stelle: Der Mitarbeiter am IT-Helpdesk sorgt dafür, dass mit Laptop und Co alles funktioniert.



Für 25 Jahre geehrt wurden:



Peter Hozak: Nach seiner Ausbildung als Offset-Drucker war Peter Hozak in verschiedenen Druckereien tätig. 1992 begann er bei Baumann Druck zu arbeiten. 2005 wurde er Maschinenführer in der Druckerei. Seit Januar befindet er sich in der passiven Phase der Altersteilzeit.



Ludwig Luthardt: Strebsam, freundlich und ultragenau - so wird der Arbeits-Jubilar von seinen Kollegen beschrieben. Vor seinem Eintritt bei Baumann Druck im Jahr 1992 war Luthardt in der Volksdruckerei Sonneberg als Papierschneider tätig. In Kulmbach ist er Maschinenführer in der Druckweiterverarbeitung.



Marco Piskol: Der Abteilungsleiter Druck begann seine Karriere mit der Ausbildung zum Drucker im Jahr 1992. Neben der Arbeit bildete er sich zum Industriemeister für Digital- und Printmedien weiter. Seit Januar 2008 ist Marco Piskol Abteilungsleiter.



Edith Springs: Die Kulmbacherin war lange in der Personalplanung und für Vorbereitungsarbeiten für die Lohnabrechnung in der Druckweiterverarbeitung tätig. Auf eigenen Wunsch wechselte sie in den Musterversand und ist als Hilfskraft in der Druckweiterverarbeitung beschäftigt.



Jürgen Worschech: Vor 25 Jahren fing Worschech bei Baumann Druck an - als Rolleur. Heute ist der gelernte Heizungs- und Lüftungsbauer als Linienführer Stapelroboter tätig.