Marktschorgaster Petition abgewiesen: Keine Mehrheit für gewünschten Bahnhofsumbau

Keine Unterstützung aus München: Der Wirtschaftsausschuss des bayerischen Landtags hat am Donnerstag die Eingabe des Marktschorgaster Bürgermeisters Hans Tischhöfer (FW) zum barrierefreien Umbau des Bahnhofs abgewiesen. CSU und Grüne stimmten dagegen, die Abgeordneten von Freien Wählern und SPD stimmten dafür. Dies teilte Thorsten Glauber (FW) mit. Der Forchheimer Landtagsabgeordnete ist zusammen mit dem Kronach-Lichtenfelser Abgeordneten Jürgen Baumgärtner (CSU) Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses zu der Thematik.



Der Hintergrund: Am Bahnhof Marktschorgast soll der Mittelbahnsteig Gleis 2 zurück gebaut und als Außenbahnsteig neu errichtet werden. Zusätzlich soll der Bahnsteig Gleis 1 abgebrochen und in nahezu gleicher Lage erneuert und aufgehöht werden. Als Zugang zum Bahnsteig 2 ist eine gut sechs Meter hohe und 2,50 Meter breite Fußgängerüberführung auf einer Länge von 21 Metern geplant. Die Überführung soll über dreiläufige Treppenanlagen mit 42 Stufen angeschlossen werden. Ob diese Aufzüge erhalten, um barrierefrei erreichbar zu sein, ist umstritten. Aus Kreisen der CSU ist zu hören, dass die kostenintensiven Aufzüge gebaut werden sollen.



Die Freien Wähler bezweifeln dies und bevorzugen eine einfachere Lösung, wobei es wie jetzt einen fußläufigen Übergang über Gleis 1 geben soll - ähnlich wie in Trebgast durch eine Schranke gegen den Zugverkehr abgesichert. Für diese Variante hat Bügermeister Tischhöfer im 1600 Einwohner starken Ort 750 Unterschriften gesammelt und sich mit der Petition an verschiedene Entscheidungsträger in Bundes- und Landespolitik gewandt.



Stimmen und Hintergründe zu der Abstimmung in München lesen Sie im Verlauf des Donnerstags auf infranken.de