Marktleugaster Musiker präsentierten sich in Bestform

Es war ein grandioses Josefskonzert, das der Musikverein Marktleugast am Samstagabend den knapp 650 Besuchern in der Dreifachsporthalle bot. Der 29-jährige Dirigent Peter Weiß, der zusammen mit Benjamin Schuberth die musikalische Leitung hatte, versprach im Vorfeld des Konzertes nicht zu viel, als der den Besuchern ein "Kracher"-Konzert ankündigte.



Das war es dann auch, denn die über 50 Musikerinnen und Musiker des sinfonischen Blasorchesters interpretierten eine gute Mischung von erstklassiger Blasmusik mit kernigen Märschen, klassischen Werken, Filmmusik, Balladen und Big-Band-Sound vom Feinsten. Die Gast-Solisten Tibor Palmai am Vogelhorn und Nikolas Brüger am Saxofon sorgten zudem für unvergessliche Highlights.

Es darf auch das Jugendorchester mit Theresa Motschmann in der Leitung, das sich bereits auf einem hohen musikalischen Niveau befindet, nicht vergessen werden. Viele der Nachwuchsmusikerinnen und - musiker wirkten dann auch im Hauptorchester mit. Was die Zukunft des Musikvereins angeht, da ist man in Marktleugast bestens aufgestellt und mit den "Youngstars" auch auf einem guten Weg.



Auch Sebastian Gick trug als Moderator in seiner ruhigen und charmanten Art sehr gekonnt und zugleich auch informativ und unterhaltsam zum Gelingen des Josefskonzertes bei.

Begrüßt wurden die Besucher vom Jugendorchester mit dem Frankenliedmarsch. Stellvertretender Vorsitzender Matthias Nitsch verwies mit Blick auf den herrlichen Frühlingstag darauf, dass das Josefskonzert in der Regel immer den Winter austreibe und den Frühling einleite. In ihren Grußworten würdigten Bürgermeister Franz Uome und stellvertretender Landrat Dieter Schaar das große Engagement und den Zusammenhalt der Musikerinnen und Musiker. Bürgermeister Franz Uome: "Ihr seid in der Gesellschaft und im kulturellen Leben der Marktgemeinde ein ganz fester und wesentlicher Bestandteil. Unser Musikverein ist ein hervorragender Botschafter unserer Marktgemeinde und ich bin stolz auf das hohe Niveau der Musikkapelle und die erfolgreiche Einbindung junger Musiktalente."



Stellvertretender Landrat Dieter Schaar outete sich als ein Fan und Stammgastes des Josefskonzertes: "Es ist beindruckend, welche grandiose Konzerte ihr jedes Jahr in diese Halle zaubert. Ihr habt mit Peter Weiß und Benjamin Schuberth eine klasse musikalische Leitung." Schaar stellte auch die hervorragende Jugendarbeit heraus, die in Marktleugast seit vielen Jahren geleistet wird.



Mit dem fulminanten Stück "Einzug der Gäste auf der Wartburg" aus der Oper "Tannhäuser" von Richard Wagner forderte Dirigent Peter Weiß vor allem seine Blechbläser . Es folgten Sepp Tanzers Musik "Tirol 1809" in drei Sätzen und eine Auswahl der schönsten Melodien aus der Filmreihe "Indiana Jones Selection" und schließlich noch der Astronautenmarsch, ein Konzertmarsch vom böhmischen Komponisten Josef Ullreich.



Nach der Pause nahm das Josefskonzert dann mächtig Fahrt auf. Zunächst mit der Fanfare "The Benefaction from Sky and Mother Earth”. Kraftvolle Trompetenfanfaren aus dem Hintergrund vermischten sich zu einem prachtvollen Choral, um dann explosionsartig mit grandioser Spielkunst und wechselnder Dynamik in eine vibrierende, temporeiche Klangszene zu wechseln. Weitere Höhepunkte waren das Lied "Against all odds" von Phil Collins, bei dem Nikolas Brüger als Solist am Saxofon begeisterte, und eine Auswahl der Tophits aus dem Repertoire der legendären schwedischen Popgruppe "Abba. Eine Herausforderung für jedes Orchester und die bestand Benjamin Schuberth mit seinem Solisten Nikolas Brüger und seinen Musikerinnen und Musikern mit Bravour.

Verständlich, dass das glänzend aufgelegte Orchester am Ende nicht ohne Zugaben von der Bühne gelassen wurde.



Entspannung und Erleichterung machte sich am Ende natürlich bei Peter Weiß und Benjamin Schuberth breit, die das Orchester wieder zu Höchstleistungen führten. Nachwuchsdirigentin Theresa Motschmann: "Ich war vom "Einzug der Gäste auf der Wartburg" und "Last Call" begeistert, denn da konnte man einfach einmal als Musiker richtig Gas geben." Benjamin Schuberth: "Die Freude über ein gelungenes Konzert ist riesengroß, auch wenn es ein anstrengender Abend war, aber es hat durch die Bank richtig Spaß gemacht und jeder Musiktitel hatte seine Eigenstellen und Momente." Peter Weiß: "Wir haben in diesem Jahr etwas umgestellt auf ein moderneres, sinfonisches Material, das auch in Richtung Big-Band ging. Das hat uns ohne Zweifel in neue Richtungen geschult und uns als Musikerinnen und Musiker auch neue Erfahrungen gebracht.