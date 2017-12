Marktleugast: Betrunkener wirft Glas in Disco

Dem jungen Mann fiel es plötzlich ein, ein Glas im Gastraum umherzuwerfen. Dies blieb natürlich nicht unbemerkt, so dass das Sicherheitspersonal den Discoabend des Randalierers beenden musste.



Der uneinsichtige Täter rangelte aber erst noch mit dem Türsteher, wobei dieser leicht verletzt und seine Kleidung beschädigt wurde. Danach riss sich der Betrunkene los und wollte zur Fuß in Richtung Münchberger Straße flüchten. Dort stürzte er jedoch und verletzte sich im Gesicht.



Nachdem der Mann ärztliche Behandlung nötig hatte, wurde ein Ein Rettungswagen angefordert. Ein Alkoholtest ergab den beachtlichen Wert von etwa 2,4 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.



Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtsteinach (09225/963000) in Verbindung zu setzen.