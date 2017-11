Vermisster Mann aus dem Raum Kulmbach ist wieder da

Der seit Mittwochnacht vermisste 44-Jährige aus Mainleus im Landkreis Kulmbach ist wieder da. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr mit.Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hatten in der Nacht Polizeibeamte nach dem 44-Jährigen gesucht, der mit einem Auto unterwegs war. Am Donnerstagmorgen hat sich der Vermisste bei der Polizei gemeldet, er ist wohlauf.Die oberfränkische Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.