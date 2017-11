Mainleuser Lokalschau: Neunjährige grüßt als Vereiinsmeisterin

In der Sommerhalle Mainleus fand die Lokalschau des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins Mainleus und Umgebung statt. Bei Kaffee und Kuchen konnten die zahlreichen Besucher nach einem Gang durch die Ausstellungsgänge diskutieren und fachsimpeln, die Vielzahl der ausgestellten Rassen wurde von vielen positiv gewertet.





Bürgermeister lobt Nachwuchsarbeit



Zur offiziellen Ausstellungseröffnung war auch der Mainleuser Bürgermeister Robert Bosch gekommen. Er lobte die aktive Jugendarbeit des Vereins. "Ihr baut bei den Jugendlichen einen Bezug zu Tieren auf, das ist wichtig", sagte der Bürgermeister. Weiterhin würden die Kleintierzüchter mit ihrem Hobby nicht nur einen Beitrag zur Arten- und Rassenvielfalt leisten, sondern "ihr erzeugt auch noch Biolebensmittel, ein wichtiger Punkt bei all den Skandalen heutzutage."



90 Kaninchen und 344 Geflügeltiere gab es in der Sommerhalle zu bewundern, davon 64 Tiere der Jugendgruppe. Zum ersten Mal wurde Anna Dippold aus Mainleus mit ihren Zwerg-Wyandotten silberhalsig Vereinsmeisterin in der Kategorie Hühner. Stolz trug die neunjährige ihre Henne in den Armen und liebkoste ihre Siegerin. "Ich konnte es gar nicht fassen, habe gar keine Luft mehr gekriegt, so sehr habe ich mich gefreut", sagte Anna, die sich diese Rasse im letzten Jahr für ihre Zucht gewünscht hatte. "Die Halsfedern sind so schön."





24 Kinder und Jugendliche am Start



Jugendleiter Achim Gutsmann freute sich, mit 24 Kindern und Jugendlichen eine starke Jugendgruppe im Verein zu haben, "mit den Ergebnissen können wir sehr zufrieden sein." Weiterer Jugendvereinsmeister wurde Tobias Grampp in der Kategorie Tauben mit seinen Deutschen Schautipplern schwarz.



"Die Qualität unserer Ausstellung ist insgesamt sehr hoch", sagte der Vereinsvorsitzende Hansjürgen Grampp, "und ich danke allen Helfern und insbesondere der Gemeinde Mainleus, dass die Mainbrücke rechtzeitig wieder geöffnet wurde." Das hätte den Besuchern den Weg und den Ehrenamtlichen die Arbeit deutlich erleichtert.





Die Vereinsmeister



Die weiteren Ergebnisse der Mainleuser Vereinsmeisterschaft lauten: Vereinsmeister Senioren Hühner, Groß- und Wassergeflügel: Konrad Michael, Mechelner gesperbert; Vereinsmeister Zwerghühner: Dietmar Haensel, Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig; Vereinsmeister Tauben: Yvonne Unger, Spaniertauben weiß; Der Edi -Tauber-Gedächtnispokal ging an Jörg Angermann, Dietmar Haensel, Hans Stübinger und Jakob Lauterbach.



Im Bereich der Kaninchen lauten die Vereinsmeister wie folgt: Groß- und Mittelrassen: Arnulf Guthseel, Alaska; Klein- und Zwergrassen: Peter Wassermann, Marburger Feh; Edi- Tauber-Gedächtnispokal: Peter Wassermann.