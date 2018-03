Mainleuser Kinder haben den Osterbrunnen mitgestaltet

Eigentlich sei es viel zu kalt zum Spielen, sagt Anneliese Kastner, die Leiterin der Bläserklasse. Die Buben und Mädchen wagen es trotzdem - und geben mit ihren Beiträgen der Einweihung des "neuen" Mainleuser Osterbrunnens einen festlichen Anstrich. Dazu tragen auch die Kinder der zweiten Klasse mit einem Frühlingslied bei - auch sie dick eingemummelt in Anoraks und Mützen.

Immerhin: Der Osterbrunnen leuchtet in kräftigen Farben aus dem Regengrau des Freitagvormittags. Und Schulleiterin Doris Hörath, die die kleine Veranstaltung vor dem Rathaus moderiert, gibt sich optimistisch: "Der Frühling kommt!"



Schulkinder helfen mit

Eine Woche zuvor: Im Bauhof des Marktes herrscht rege Betriebsamkeit - obwohl es schon Freitagnachmittag ist. Es sind aber nicht die Arbeiter der Gemeinde, die in einer Halle zugange sind, sondern Mitglieder und Freunde der Garten- und Blumenfreunde Mainleus.

Schon seit Jahren schmücken sie den Osterbrunnen - aber nur wenige wissen das, sagt Vorsitzender Gerhard Albert. "Bislang ist das immer im Stillen geschehen." Und kaum einer hat es mitbekommen. Heuer sollte das anders werden.

Bei einer Fahrt mit seiner Frau Anja zu den Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz im vergangenen Jahr entstand die Idee, auch in Mainleus den Brauch größer aufzuziehen und die Schule mit einzubinden, erzählt der Vorsitzende.



450 handbemalte Eier

Gesagt, getan. Rektorin Doris Hörath sei nach der Kontaktaufnahme von der Idee sofort begeistert gewesen - und die Schüler auch. Die Jungen und Mädchen der Klassen 1-4 machten dann aber doch große Augen, als schon vor Weihnachten mit dem Ausblasen der Ostereier begonnen werden musste. Der Vorlauf war aber nötig, denn etwa 450 handbemalte Eier kommen auf die Krone - zusätzlich zu vielen farbigen Kunststoffeiern.

Die Kinder haben kleine Kunstwerke auf den zerbrechlichen Schalen hinterlassen. Und weil die mit besonderer Vorsicht behandelt werden müssen, wurden sie erst gestern Morgen kurz vor der offiziellen Einweihung an der Osterkrone angebracht. "Damit nur nichts kaputtgeht", sagt Vorsitzender Albert.

Der ist dem Bauhof nicht nur für die Bereitstellung der Räume zum Schmücken der Krone dankbar, sondern auch für die Bereitstellung des Grüns, das von den Garten- und Blumenfreunden zu Büschel gebunden, den Metallrahmen schmückt. "Und sie bauen die Osterkrone auf und ab", freut er sich über die Unterstützung.

Die ersten Osterbrunnen in Mainleus haben übrigens nicht die Garten- und Blumenfreunde geschmückt, sondern die Frauenunion, erinnern sich Helga Schneider (die ehemalige Vorsitzende der Gartenfreunde) und Sieglinde Escher, die als stellvertretende Vorsitzende auch schon Verantwortung für den Verein übernommen hat. Im Laufe der Zeit unterstützten dann die Garten- und Blumenfreunde die Frauenunion, bis sie schließlich das Schmücken der Osterkrone ganz übernahmen.