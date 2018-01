Mainleuser Carnevals Club sorgt für Frohsinn und Heiterkeit

Die Weismainer Stadthalle wird am Samstag, 13. Januar, wieder zum Narrenhaus. Unter dem Motto "Fastnacht am Obermain" werden Garden, Komödianten, Showtänzer und Tanzmariechen den Faschingsfans wieder Stunden voller Frohsinn und Heiterkeit bescheren. Mit elf Glockenschlägen wird um 19.46 Uhr der närrische Reigen des Mainleuser Carnevals Clubs (MCC) eingeleitet, der mit der Verleihung des Sonderordens "Der Goldene Schuh" an Werner Hofmann aus dem unterfränkischen Karlstadt seinen Höhepunkt erlebt.





Werner Hofmann bekommt "Goldenen Schuh"



Bei der letztjährigen Prunksitzung war Hofmanns Bühnenpartnerin Gerlinde Heßler geehrt worden, mit der er das biedere Ehepaar "Hermann und Hermine" bildet, das aus Fernsehsendungen wie "Närrische Weinprobe" oder "Fastnacht in Franken" bekannt ist.



"Zusammen sind wir am Bekanntesten. Es ist eine schöne langanhaltende Erfolgsgeschichte, der wir in Weismain ein neues Kapitel hinzufügen werden", sagt der zukünftige Ordensträger, der es liebt, anderen eine Freude zu bereiten.



In Weismain werden sie gemeinsam zu erleben sein. Heßler wird die Laudatio auf ihren Nachfolger verlesen und anschließend mit ihm nach Herzenslust kalauern.



"Hermann ist ein ungebildeter und unbelehrbarer Mensch, dessen Humor so trocken ist wie ein Schoppen fränkischer Wein", charakterisiert der Komiker, der dem Volk gerne aufs Maul schaut, sein Alter Ego.





Franz Besold zückt sein Spray



Da muss mal gründlich desinfiziert werden, dachte sich der Herr in Weiß, der bei der Proklamation in Schwarzach zur Freude des Publikums nicht auf den Mund gefallen war. Er zückte sein Spray und Sauberkeit kehrte ein. Auch bei der Prunksitzung in Weismain wird Franz Besold wieder als schräger Lebensmittelkontrolleur zu erleben sein, der der Politikerzunft ironisch überspitzt die Leviten liest.



Im Wartezimmer herrscht Langeweile. Von wegen! Wenn der "Baaschdoffer" Edwin Jungkunz drin sitzt, dann auf keinen Fall. Davon wissen die Besucher der vergangenen Prunksitzung ein Lied zu singen. Beim Narrenreigen am 13. Januar strapaziert er mit einer neuen Büttenrede die Lachmuskeln der Besucher.





Schokolinsen fürs Publikum



Auch die Sonneberger Waschweiber sorgen für Heiterkeit. Das Prinzenpaar des MCC, Marcus I. und Marina I. (beide Hentschel) aus Kulmbach, wird wieder passend zu dem ersten Buchstaben ihrer Vornamen mit Zucker umhüllte Schokolinsen auf das Publikum herabregnen lassen.



Tanzkunst in Perfektion zeigen das Tanzmariechen des MCC, Melissa Freitag aus Marktgraitz, die Tanzgarde des MCC, die zehn Tänzerinnen des Lichtenfelser Ballettstudios Doris Diroll bilden, das Männerballett der Showtanzgarde Kulmbach mit seinem Showtanz "Die weiße Frau von der Plassenburg" und die "Almdudler" aus Erlangen mit einem farbenfrohen Reigen, der mit tollen Hebefiguren gespickt ist.



Wie ist es um die Zunft der Senatoren bestellt, die einen Faschingsverein ideell, materiell und finanziell unterstützt? "Sie wird um zwei Persönlichkeiten aus dem Landkreis Kulmbach, eine Dame und einen Herren, erweitert. 2019 ist wieder der Raum Lichtenfels an der Reihe", verrät Gesellschaftspräsident Wolfgang Hartmann vom MCC.





Abordnung aus Berlin wird erwartet



Für die Prunksitzung in Weismain kündigt er eine närrische Abordnung aus der Bundeshauptstadt Berlin mit seinem Prinzenpaar an der Spitze an. "In dieser Session stellen wir erstmals eine Hälfe des Berliner Prinzenpaares. Wolfgang Gellert, Senator beim MCC, ist Prinz Wolfgang I. An seiner Seite: Prinzessin Simone I. (Hafermann)."



Musikalisch ist einiges geboten: Die Gesangsgruppe "Champs" aus Berlin schmettert Stimmungslieder, Franziska Buß aus Himmelkron singt gemeinsam mit Wolfgang Hartmann die MCC-Hymne und schlüpft in die Rolle von Helene Fischer. Zum Tanzen und Schunkeln lädt die Tanzkapelle "Franken Top" ein.