Mainleus: Osterhase ist spurlos verschwunden

Vier niedliche Osterhasen hat der Markt beschafft, um öffentliche Flächen in der Osterzeit zu schmücken. Aufgestellt wurden sie an städtebaulich interessanten Orten: der ehemaligen Spinnerei, dem Genossenschaftsplatz, dem Spinnstuben-Areal und der früheren Gaststätte "Schwarzer Adler".



Einer der rund 1,5 Meter großen Hasen ist nun verschwunden - und zwar der vor dem Verwaltungsgebäude der ehemaligen Spinnerei. Nur eine Pfote blieb zurück. Ansonsten fehlt von der putzigen Figur jede Spur.



Lange hatte der Hase nicht Zeit, sich an seinen Standort an der Spinnereistraße zu gewöhnen. Erst vor circa einer Woche wurden er und seine Kameraden aufgestellt. Am Dienstag erhielt die Gemeindeverwaltung die Mitteilung, dass die Figur verschwunden ist.



Die Polizei ermittelt nun im Fall des verschwundenen Mainleuser Osterhasen. Denn die Kommune hat Anzeige erstattet. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090 sowie Bastian Müller von der Gemeindeverwaltung (Telefon 09229/949-14) entgegen.



Thesen zum Verschwinden des Plastik-Tiers gibt es viele: Schmückt das Langohr den Vorgarten eines Langfingers? Fiel er einfach nur Vandalen zum Opfer und liegt nun kaputt in einem Straßengraben? Oder wurde er gar im Tierheim abgegeben? Vielleicht klärt sich das Schicksal des Hasen im Zuge der Ermittlungen.



Übrig bleiben jedenfalls drei Hasen, die nun als Fotomotive dienen sollen, mit denen sich die Menschen ablichten lassen. Es gibt sogar einen Wettbewerb, für den originelle Bilder eingereicht werden können. Der Fotoamateurclub Mainleus/Kulmbach bewertet die Schnappschüsse.