Mainleus: Neuer Kinderhort stärkt Betreuungsangebot

Eitel Freude herrschte am Samstag in der Marktgemeinde, als der neue Kinderhort von Dekan Hans Roppelt eingeweiht wurde. Schon auf den ersten Blick wird deutlich: Im Obergeschoss des Mainleuser Rathauses sind nicht nur zweckdienliche, sondern auch wunderschöne Räume entstanden. Die Trägerschaft liegt in der Verantwortung des Zentrums für Kinder und Familie. Dekan Roppelt dankte vor allem Michael Seck, der "Motivator" der neuen Einrichtung.



Den Kindern wünschte der Dekan eine erlebnisreiche und glückliche Kindheit, und den Eltern versicherte er, sie könnten das Bewusstsein haben, dass ihre Kinder sind in diesem Haus in sehr guten Händen sind



Für wichtig hielt es Roppelt, dass im Hort auch der Glaube verkündet wird. Deshalb dankte er Christian Montag, der die Arbeit mit den Kindern auch als seine Leidenschaft ansehe.



Bürgermeister Robert Bosch (CSU) freute sich über das gelungene Werk: "Das Ergebnis kann sich sehen lassen, das Projekt ist ein Erfolg. Damit wird unser gutes Betreuungsangebot in Mainleus weiter gestärkt."



Besonders dankbar zeigte sich der Bürgermeister, dass der gesamte Gemeinderat das Vorhaben von Anfang an befürwortet hatte. Damit habe das Gremium deutlich zum Ausdruck gebracht, dass den Kindern ein Platz ganz oben in der Prioritätenliste gebührt. Bosch: "Wenn wir junge Eltern hier in Mainleus halten wollen, dann wollen wir ihnen mehr bieten als Arbeitsmöglichkeiten, nämlich auch angemessenen Wohnraum und Kinderbetreuung."



"Manchmal eine Schocktherapie"

Nicht unerwähnt ließ der Bürgermeister auch die Zusammenarbeit mit Michael Seck vom Zentrum für Kinder und Familie: "Die Beratung erfolgte konstruktiv, aber in homöopathischen Dosen und manchmal auch in einer Art Schocktherapie." Bosch überreichte an Seck eine riesige Obstschüssel.



Für Landrat Klaus Peter Söllner ist das Zentrum für Kinder und Familie eine "Vorzeigeeinrichtung in unserem Landkreis", und der Hort unmittelbar am Rathaus mit direkter Verbindung zur Schule sei eine großartige Idee. "Ihr habt toll gearbeitet, allen Respekt."



Auch Elternbeiratsvorsitzende Monika Hofmann machte allen Verantwortlichen ein Kompliment: "Freundliche, helle, großzügige Räume! Hier wurden gute Rahmenbedingungen geschaffen. Nur dort, wo man sich wohl fühlt, kann Gutes gelingen."



Michael Seck versicherte, dass in dem Hort eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung angeboten wird. Besonders dankte er Hortleiterin Nina Schorsch und Karl Heinz Schultes, der beim Zentrum für Kinder und Familie für die Finanzen zuständig ist.