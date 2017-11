Mainleus atmet auf - freie Fahrt nach Gögerlesreuth

Ein Nadelöhr





"Sieg auf der ganzen Linie"



Dreieinhalb Monate war die Mainleuser Mainbrücke, die von Grund auf saniert wurde, nicht passierbar - am Freitagnachmittag wurde die Sperrung der Kreisstraße KU 16 aufgehoben. Damit ist der Weg nach Gögerlesreuth wieder frei. Das Federvieh im Umfeld der bekannten Willmersreuther Gastwirtschaft muss verstärkt mit hungrigen Zweibeinern rechnen.Das für Autos undurchlässige Nadelöhr griff erheblich ins Leben der Mainleuser ein, die zum Teil erhebliche Umwege in Kauf nehmen mussten. Für deren Verständnis dankte am Freitag Landrat Klaus Peter Söllner: "Ein Brückenbau ist leider immer mit Einschränkungen verbunden." Gleichwohl hätten Landkreis, Planungsbüros und Baufirma Wort gehalten und trotz der nötigen Zusatzarbeiten an den Gehsteigen die Sanierung in einer Spitzenzeit durchgezogen. Söllner lobte das Bauunternehmen Raab aus Ebensfeld bei Lichtenfels: "Ihr arbeitet so gut, dass ihr aus dem Landkreis Kulmbach kommen könntet."Nach den Worten des Landrats habe der Kreis zirka 550.000 Euro für die Sanierung investiert. Nach Ansicht von Bürgermeister Bosch eine richtige Entscheidung: "Die Brücke ist für uns eine wichtige Verkehrsverbindung." Sei sei fit gemacht worden für die nächsten Jahren.Am späten Nachmittag hatte der Mainleuser Bürgermeister einen zweiten Verkehrstermin: die Inbetriebnahme der neuen Ampel an der Kreuzung Mainleus-Mitte. Die von den Bürgern gewünschte Lichtzeichenanlage werde für mehr Sicherheit sorgen, erklärte Bosch.Angesichts der Tatsache, dass gestern auch die B 289 mit dem neuen Fahrbahnbelag zwischen Mainleus-Ost und -West freigegeben wurde, meinte Landrat Söllner: "Sieg für Mainleus auf der ganzen Linie."