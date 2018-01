Männer attackieren geparkte Autos

Aufmerksame Zeugen beobachteten Samstagnacht gegen 22 Uhr zwei junge Männer, die in der Blaich ihre Wut an mehreren geparkten Fahrzeugen ausließen. Die Bürger verständigten daraufhin sofort die Polizei. Wegen der Schläge und Tritte ermittelt diese nun wegen versuchter Sachbeschädigung.



Bereits kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls konnten die Kulmbacher Ordnungshüter die beiden Männer zumindest namentlich ermitteln. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zum gewünschten Erfolg, der beiden Vandalen habhaft zu werden.



Bei der anschließenden Überprüfung der geparkten Fahrzeuge stellten die Beamten zunächst keine sichtbaren Schäden fest, weswegen derzeit lediglich von versuchter Sachbeschädigung ausgegangen wird. Da es sich jedoch auch hierbei um keinerlei Kavaliersdelikt handelt, werden sich die beiden Männer für ihr Handeln vor der Justiz verantworten müssen.



Wer hat Schäden festgestellt?

Die Polizei bittet unterdessen darum, dass sich Fahrzeughalter melden, die mittlerweile mögliche Beschädigungen an ihren Autos festgestellt haben und die auf das "Konto" der beiden Randalierer gehen könnten. Außerdem wären weitere Zeugen, die das Verhalten der Männer beobachtet und sich bislang nicht an die Polizei gewandt haben, für das weitere Strafverfahren von Bedeutung, teilt die Polizei mit.



Weiterer Vorfall

Auch am Samstag, 30. Dezember, wurde gegen 22 Uhr der Polizeiinspektion mitgeteilt, dass zwei junge Männer auf ihrem Fußweg durch die Blaich mehrere Autos durch Schläge und Tritte beschädigt hätten. Die jungen Männer wurden im Rahmen der Ermittlungen namentlich bekannt, konnten jedoch trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr persönlich angetroffen werden. An den Fahrzeugen, die angegangen worden sein sollen, konnten die alarmierten Polizeibeamten keine Schäden feststellen.



Fahrzeughalter, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, der Caspar-Fischer-Straße und der Hermann-Limmer-Straße geparkt hatten und entsprechende Schäden feststellen, werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach unter Telefon 09221/6090 in Verbindung zu setzen. Zeugen der Tat werden ebenfalls um ihre Mithilfe gebeten und können sich an die Inspektion wenden.