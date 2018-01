Lkw-Fahrer verhindert Frontalcrash

Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta von Himmelkron in Richtung Wirsberg. Kurz vor der Eisenbahnbrücke "Schiefe Ebene" wollte die Fahranfängerin einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Während des Überholmanövers kam ihr jedoch ein Lkw entgegen.



Nur aufgrund der schnellen Reaktion des 39-jährigen Lkw-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Lkw-Fahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein und steuerte seinen Sattelzug auf das rechte Bankett, so dass die Autofahrerin zwischen den beiden Lkws durchfahren konnte.



Am Ende des unüberlegten Überholmanövers streifte die junge Frau beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen den gerade überholten Lkw. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf circa 5000 Euro belaufen.



Laut ersten Zeugenaussagen besteht die Möglichkeit, dass weitere Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang gefährdet wurden. Die Polizei Stadtsteinach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09225/963000.