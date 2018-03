Liveticker zur Pressekonferenz: So wird die Kulmbacher Bierwoche 2018

Die Brauerei informiert am Montag über die Planungen für das Bierfest auf dem Zentralparkplatz. Die Brauerei sagt: "Die Neugestaltung des Zentralparkplatzes geht der Vollendung entgegen. Damit kann die Bierwoche wieder ins Herz der Stadt zurückkehren, wo sie sich in einem völlig neuen Gewand präsentieren wird."Bereits Anfang Februar hatte unsere Zeitung exklusiv gemeldet, dass die Rückkehr auf den Zentralparkplatz angestrebt wird.Im vergangenen Jahr hatte die Bierwoche ausnahmsweise auf dem Brauereigelände in der Lichtenfelser Straße stattgefunden, weil die Bauarbeiten auf dem Zentralparkplatz nicht rechtzeitig hatten abgeschlossen werden können.