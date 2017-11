Lions-Flohmarkt: Mekka für Schnäppchenjäger

Seit fast 30 Jahren organisieren die Mitglieder des Lions-Club Kulmbach-Plassenburg den beliebten Bücherflohmarkt in der Mönchshof-Halle - und längst ist es kein einfacher Bücherflohmarkt mehr.

Pünktlich um 10 Uhr öffneten die Veranstalter am Samstag die Pforten, und sofort drängten Hunderte Schnäppchenjäger in die beheizten Hallen. Bücher, Pflanzen, Spielwaren und Kleidung, aber auch Weihnachtsdekorationen, Elektrogeräte oder Stoffe aller Art suchten neue Besitzer. " Der Weihnachtsartikel-Verkauf starteten mal mit einem zwei Meter langen Tisch", sagte der amtierende Präsident Hans-Peter Brendel und führte an: "Jetzt sind es etwa 50 bis 60 Meter. Das spiegelt die Entwicklung des Flohmarktes wider."



150 Helfer im Einsatz

Rund 150 ehrenamtliche Helfer waren in diesem Jahr im Einsatz, beschäftigt mit der Annahme von Waren, der Sortierung, dem Aufbau und dem Verkauf. "Die Stimmung ist prächtig, es wird verhandelt und geflachst, und das alles für einen guten Zweck", freute sich Brendel.



Inzwischen ist der Flohmarkt zu einer echten Institution geworden, und Liebhaber wissen dank der guten Organisation sofort, wo sie nach Schnäppchen suchen müssen. Dennoch waren die Veranstalter in diesem Jahr von dem starken Zulauf überrascht, sowohl was die Besucherzahlen wie auch die Sachspenden betrifft. "Wir wurden regelrecht überrannt, aber darüber freuen wir uns natürlich, denn wir können so den Besuchern ein gutes Angebot präsentieren", sagte der Lions-Präsident. Brendel wies darauf hin, dass insbesondere bei den Elektrogeräten auf einen gebrauchsfertigen Zustand zu achten ist, bevor diese als Sachspende abgegeben werden. "Wir verkaufen ja für einen guten Zweck, da soll doch jeder etwas davon haben."



Organisatorisch zeichnet Stefan Zaigler für den Flohmarkt verantwortlich, der mit seiner Familie das ganze Jahr über mit der Veranstaltung beschäftigt ist und eine Woche zuvor intensiv die Arbeit aufnimmt. "Auch die Einlagerung der restlichen Waren bis zum nächsten Flohmarkt ist eine logistische Herausforderung", sagte er.



Hauptgewinn: Wellness-Urlaub

Natürlich fand wieder die beliebte Tombola statt, bei der es als Hauptpreis als einen Wellness-Urlaub zu gewinnen gab. Mit vielen Helfern verkauften auch Landrat Klaus Peter Söllner und OB Henry Schramm die Lose - kein einziges blieb übrig. Allein diese Aktion spülte dem Club 2500 Euro in die Kassen. Geld, das wieder sinnvoll für die Unterstützung von Projekten in Stadt und Landkreis Kulmbach investiert wird.



"Wir haben 2500 Lose verkauft und 250 gestiftete Preise zur Verlosung gestellt. Es gab 17 Haupt- und etwa 60 höherwertige Preise", sagte Vorstand Harry Weiß von der Sparkasse, der sich um die Sponsoren kümmert. Mit Glücksfee Nina, Michael Möschel und Landrat Klaus Peter Söllner sorgte er um 12 Uhr dafür, dass die Preise zu ihren glücklichen Gewinnern fanden.

Für das leibliche Wohl war mit Kaffee, Kuchen, Bratwürsten und Getränken gesorgt, für die musikalische Unterhaltung sorgten die Stadtkapelle und die Kupferberger Musik.