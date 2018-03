Lesermeinung: Urteil setzt verheerendes Zeichen

Ein Schlag ins Gesicht



Zum Gerichtsbericht "Lehrerin rutscht die Hand aus" schreibt uns Knud Espig aus Stadtsteinach:Beim Lesen dieses Presseberichtes geht einem ja förmlich das Messer in der Tasche auf. Da versagen Eltern eines Jungen total bei der sozialen Erziehung ihres Nachwuchses, dieser verhält sich dann in der Schule entsprechend rücksichtlos und provokant und, anstatt dem verzogenen Söhnchen einmal richtig die Leviten zu lesen und endlich dafür zu sorgen, dass der Filius sich sozial vernünftig benimmt, klagen die Eltern eine Lehrerin, die diese fehlende Erziehungsaufgabe nachgeholt hat, auch noch an.Statt, dass die Justiz die Eltern (eine polizeibekannte Familie!) in die Pflicht nimmt, sich endlich um ihren Sohn zu kümmern und den Eltern auferlegt, ein Seminar zur richtigen Erziehung von Kindern zu absolvieren, wird die Lehrerin zur Zahlung von 1500 Euro verdonnert. Von den 400 Euro, die die Lehrerin dem verzogenen Jungen "als Zeichen des guten Willens" bereits bezahlt hat, ganz zu schweigen. Dieses Urteil setzt ein verheerendes Signal: man muss nur solange andere Menschen zur Weißglut bringen, bis diese sich wehren, und dann kann man ordentlich Geld verdienen.Es wird längst Zeit für ein Pflicht- und Vorrückungsfach Anstand, Benehmen und Charakterbildung (ABC), damit Aktionen solch unerzogener Kinder sanktioniert werden können und diese Kinder dann eine "Ehrenrunde" drehen müssen. Vielleicht wachen die Eltern solcher Kinder dann endlich mal auf.Auch der ehemalige Lehrer Klaus Trukenbrod aus Kulmbach kritisiert das Urteil. Er schreibt:Da gibt eine Lehrerin einem unbotmäßigen Schüler einen Klaps mit unerhörten Folgen für ihren Berufsweg und ihr weiteres Leben. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass körperliche Beeinträchtigungen einen gewissen Lernerfolg nach sich ziehen. Ich spreche nicht das Wort früheren Prügelexzessen, die für die Betroffenen schmerzhaft und beschämend waren. Die sind zum Glück vorbei. Aber eine "Watschen" zur rechten Zeit am rechten Ort hat noch keinem geschadet.Das richterliche Urteil jedoch ist für alle Pädagogen ein Schlag ins Gesicht. Damit möchte ich nicht die Richterin angreifen. Sie hat sicherlich im Rahmen ihrer Vorgaben entschieden. Aber hier scheint etwas in unseren Rechtsbegriffen nicht zu stimmen.Deshalb rate ich den Abiturienten, die heuer ihre Schule verlassen: Werdet Lehrer, ihr werdet euch wundern und eure blauen Wunder noch erleben.