Lenzrosenmarkt lockt die Massen nach Thurnau

"Der Markt ist einfach herrlich - die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt", schwärmt Ida aus Nürnberg. Sie ist gemeinsam mit ihrer Tochter Mia zum Lenzrosen- und Ostermarkt nach Thurnau gekommen. Beide genießen den Nachmittag sehr. Bei Imker Heinrich Witzgall probieren sie gerne von der Honigwabe. "Schmeckt nach Honig und Karamell, aber nicht so süß, wirklich gut!" so das Urteil der Mutter. Überhaupt ist sie vom Markt begeistert. "Es ist viel Abwechslungsreiches geboten und vieles, was man sonst nicht sieht!"

Genauso sieht es auch die Familie Schildbach aus Sonneberg in Thüringen. Die Eheleute sind vom Markt begeistert und decken sich bei Christine Dütthorn und vielen weiteren Anbietern mit Schönem und Nützlichem ein. Gerade erst gekommen ist Hanna Pistor mit ihrer Mutter Silke aus Limmersdorf. Die beiden stöbern gerade zwischen den Blumen herum. Was sie genau wollen, das wissen sie noch nicht. "Wir orientieren uns erst mal", so Silke Pistor. So geht es tausenden Besuchern, die übers Wochenende durch den Markt schlendern.

Auch die Kinder kommen bei diesem Markt mehr als auf ihre Kosten. Der vierjährige Chris aus Pettstadt ist gerade beim Bogenschießen, daneben werden Kaninchen gestreichelt, das alte Weibla erzählt Geschichten und es kann geklettert werden. Die Bandbreite der Angebote ist riesig. Tolles Essen, ausgefallene Kunst, Pflanzen, Handgemachten und Einzigartiges. Und dazu absolut herrliches Wetter. Kein Wunder, dass Thurnau am Wochenende ein absoluter Besuchermagnet war.