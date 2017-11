Lebensretter: Matthias Zeyher erhält Bürgerpreis

Matthias Zeyher hat 2016 mit seinem selbstlosen Einsatz einem Menschen das Leben gerettet und wurde dafür am Mittwochabend im Mönchshof-Bräuhaus mit dem Bürgerpreis für Zivilcourage der Bayerischen Rundschau ausgezeichnet: Matthias Zeyher aus Kupferberg, der den 24. Oktober 2016 nie vergessen wird.



Beißender Rauch

Es war der Tag, an dem er bei einem Hausbrand in seiner Heimatgemeinde einen 88-Jährigen gerettet hat. Der Senior hatte in seiner Wohnung Speisen auf der Kochstelle vergessen. Es kam zu einem Feuer. Beißender Rauch breitete sich im ganzen Anwesen aus, drang bereits aus dem Fenster. Der 88-Jährige konnte die Wohnung aus eigener Kraft nicht mehr verlassen.



Im dritten Versuch

Matthias Zeyher war durch eine Nachbarin auf den Brand aufmerksam gemacht worden. Ohne zu zögern, betrat er das Haus durch eine Terrassentür und lokalisierte durch laute Zurufe den Hausbewohner im ersten Stock des Gebäudes.

Mehrmals musste der Lebensretter wieder nach draußen, um Frischluft zu atmen, bevor es ihm im dritten Versuch gelang, den orientierungslosen Mann zu ertasten und schließlich ins Freie zu bringen.



Löschversuch unternommen

Anschließend begab sich Zeyher sogar noch einmal in das Haus, um einen Löschversuch mit einem Feuerlöscher zu unternehmen. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehren brachten das Feuer, bei dem die Küche teilweise ausbrannte, bald unter Kontrolle.



Retter erlitt Rauchvergiftung

Matthias Zeyher wurde bei seiner Rettung selbst leicht verletzt. Der Kupferberger erlitt Rauchvergiftungen, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung das Klinikum verlassen.

"Wenn man sich die Geschehnisse am 24. Oktober 2016 vor Augen führt, die in ihrer Dramatik an ein Filmdrehbuch erinnern, wird einem klar, wie viel Mut Matthias Zeyher an diesem Tag bewiesen hat", stellte Alexander Müller, der Redaktionsleiter der Bayerischen Rundschau, fest, der Matthias Zeyher am Mittwochabend den Bürgerpreis für Zivilcourage überreichte.



In eigene Gefahr gebracht

Es war nicht die erste Auszeichnung für den Lebensretter aus Kupferberg. Bereits im September war Zeyher von Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz mit der Bayerischen Rettungsmedaille bedacht worden.



Auch die oberfränkische Regierungspräsidentin würdigte den besonderen Einsatz. "Die gefährlichen Rauchgase und das sich ausbreitende Feuer stellten auch für Sie ein unkalkulierbares Risiko dar. Schon wenige Atemzüge können zur Bewusstlosigkeit führen. Trotzdem ließen Sie in Ihren Bemühungen nicht nach", stellte Heidrun Piwernetz damals fest. Matthias Zeyher habe bei seiner Rettungsaktion in vorbildlicher Weise gehandelt.