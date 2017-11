Lastwagen rasiert Ampel in Seidenhof

Nicht dass jemand denkt, die Ampel auf der B 289 bei Seidenhof würde abgebaut: Sie muss repariert werden, weil ein Lastwagenfahrer mit seinem Kran-Lkw am Montag um 13.15 Uhr die Lichtzeichenanlage demoliert hat.



Der Lkw-Fahrer hatte nach Angaben der Kulmbacher Polizei vergessen, den Ladekran wieder komplett einzufahren. Deshalb wurde die in 4,50 Metern Höhe angebrachte Ampel rasiert.



Die Lichtzeichenanlage an der Seidenhofer Kreuzung ist derzeit komplett ausgeschaltet. Das obere Gestänge in Fahrtrichtung Mainleus wurde am Montagabend von einer Spezialfirma abgebaut.



Bis zum Wochenende abgeschaltet

Die Reparatur soll nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Bayreuth voraussichtlich drei bis vier Tage dauern. Die Ampel werde mit vorhandenen Ersatzteilen repariert, so Baudirektor Siegfried Beck, "damit wir sie bis zum Wochenende wieder zum Laufen bringen". In absehbarer Zeit soll ein neuer Mast aufgestellt werden.



Die Polizei schätzt den Schaden an der Ampel auf etwa 10.000 Euro. Am Lastwagen ging fast nichts kaputt - Schadenshöhe 300 Euro.