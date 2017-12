Las Vegas liegt im Kulmbacher Oberland

Ihre eigene Las-Vegas-Show haben sie noch nicht im Kasten, aber sie arbeiten daran. Seit August gibt es "Red Lips," eine Damen-Gesangsgruppe, die sich jeden Dienstag in der Marktleugaster Musikschule zum Proben trifft.

Acht "Nummern" haben sie jetzt im Repertoire: freche Chansons - natürlich feministische - , aber auch "Besinnliches" zur Weihnachtszeit. Ihren ersten Auftritt hatten sie bei der Langen LQN-Nacht Anfang November in Presseck. Und Viktor Bleibtreu, der selbst neckische Chansons der 20er Jahre auf die Bühne bringt, hat sie begeistert bereits als Vorgruppe engagiert.



Profis mit Begeisterung

"Red Lips" (Rote Lippen), das sind Julia Weiß, Diplom-Instrumentalpädagogin aus Marktleugast; Fenja Makosch, Theater- und Musikpädagogin aus Bayreuth; Cindy Thor, Verwaltungsangestellte aus Marktleugast; Maria Henschel-Ramming, Ergotherapeutin aus Münchberg; und Daniela Friedrich, Physiotherapeutin aus Münchberg. Sie sind musikalische Profis und begeisterte Sängerinnen gleichermaßen.

Ernsthaft einstudiert wird bei den wöchentlichen Proben, und zwischendurch auch mal geschnattert. Die Musik kommt vorerst noch vom Band. Später ist vielleicht auch live möglich, wenn sich jemand dazu findet. Ein versierter Pianist zum Beispiel, besser vielleicht eine Frau. Oder doch ein Mann? "Der muss aber mindestens gut ausschauen, oder schwul sein, oder am besten beides, dann passt er zu uns."



Zuwachs erwünscht

Vielleicht noch jemand, der Rhythmus macht. Die fünf Mädels sind in diese Richtung erstmal offen. Nicht schlecht wäre auch eine zusätzliche Sängerin. "Red Lips" waren bereits als Sextett angetreten, eine Sängerin hat aufgegeben. Das ist nachvollziehbar, denn Beruf und Familie und dann noch die Singerei unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach.

Ein Frauenchor will "Red Lips" aber nicht werden: "Es soll bei einem kleinen Ensemble bleiben - so um die sechs plus minus."



Für jeden Anlass das Passende

Die Idee, eine Frauen-Gesangsgruppe zu starten, kam Julia Weiß. "Da gibt es das Musikkabarett ,Die Mütter‘, das hat mich überzeugt," sagt sie. Deren Song "Hefe" war von den "Red Lips" bei der LQN-Nacht schon zu hören. Eine neckisches

Lied um Ringe am Bauch, die der Schönheit im Endeffekt dann doch keinen Abbruch tun, wenn man beziehungsweise frau selbstbewusst genug ist. So etwas nur als Beispiel für ein künftiges Repertoire.

Im Programm haben die fünf Damen aber auch schon andere Lieder wie Leonard Cohens "Halleluja" und Mozarts "Ave verum". Für jeden Anlass halt das Passende.

Wer mitmachen will, kann sich bei Julia Weiß unter der Handynummer 0157/57678304 melden.