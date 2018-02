Landtag und Bezirkstag: Kandidaten der FDP stehen fest

Beide Bewerber, die keine Gegenkandidaten hatten, wurden bei der Versammlung der Liberalen im Stimmkreis 408 Wunsiedel-Kulmbach am Mittwochabend in der Burgschänke auf der Plassenburg einstimmig für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 nominiert. Die Wahl findet am 14. Oktober statt.



Landtagskandidat Michael Otte (49) ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Geschäftsführer der Firma Richter Steuerungstechnik im Kasendorfer Ortsteil Krumme Fohre war von 2008 bis 2014 Mitglied des Kulmbacher Kreistags.



Thomas Nagel, der für den Bezirkstag kandidiert, ist Bezirksvorsitzender der FDP sowie Stadt- und Kreisrat in Kulmbach. Der 50-Jährige Kulmbacher (verheiratet, ein Kind) ist beruflich als Studienleiter der Akademie für Neue Medien tätig.



Neben den Direktkandidaten wurden auch die Wahlkreisbewerber bestimmt. Das Vertrauen erhielten die selbstständige Kosmetikerin Margit Drechsler (52) aus Burghaig und der frühere Marktleugaster Gemeinderat Lothar Huber (53).



Einen ausführlichen Bericht über die Nominierungsversammlung lesen Sie im Lauf des Tages auf inFranken.de und in der Freitagsausgabe der Bayerischen Rundschau.