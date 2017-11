"LandSchafftEnergie" informiert in Kasendorf über neue Modelle des Heizens

Experten geben Einblick





Donald Trump kündigt das Abkommen von Paris, Deutschland diskutiert die Zukunft des Kohlestroms und Inseln im Pazifik könnten in 50 Jahren versunken sein. Schlagzeilen wie diese dominieren die globale Diskussion um Erderwärmung und Klimawandel.Doch das Thema ist nicht nur in den Weltnachrichten existent. Auch in unserer ländlich geprägten Region gibt es Fachleute, die sich täglich ihre Gedanken darüber machen, wie Energie in Zukunft effizienter eingesetzt werden kann - auch im Privaten.Einblicke in den aktuellen Stand geben Experten am 5. Dezember in Kasendorf. Unter dem Motto "Mit Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpe die Energiewende umsetzen" lädt das Fachzentrum für Diversifizierung und Strukturentwicklung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg in die Räume des Wärmepumpenherstellers ait-Deutschland ein."Es ist ein Termin für jeden, der sich für individuelle Lösungen interessiert", berichtet Energieberater Florian Wunderlich, der von Münchberg aus zusammen mit zwei Kollegen das Projekt "LandSchafftEnergie" in Oberfranken betreut. "Wer wissen will, ob sich eine Wärmepumpe gegenüber einer Holzheizung rechnet, der sollte sich selbst ein Bild machen", sagt Wunderlich. Die Antwort auf diese und weitere Fragen sollen die rund 150 erwarteten Gäste in Kasendorf erhalten.In zwei Vortragsräumen präsentieren von 9.30 bis 16 Uhr fünf Referenten ihre Ideen. Zu Gast sind Martin Strobl (bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft), Klaus Reisinger (Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe), Bernhard Pex (Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk C.A.R.M.E.N.) und Mario Münch (Firma Münch Energie/Rugendorf).Die Veranstaltung soll aber neben Theorie auch Praxis vermitteln. Während einer Werksführung durch die Firma zeigen ait-Mitarbeiter verschiedene Stationen der Produktion von Wärmepumpen. Sie führen durch das Entwicklungs- und Prüfzentrum, die Akkustikkammer zur Schallmessung, in einen Prüfraum für Speicher und in die Klimakammer.Veranstalter ist das oberfränkische Team des vom Landratsamt Kulmbach unterstützten Projekts "LandSchafftEnergie". Hierbei handelt es sich um ein ressortübergreifendes Informations- und Beratungsnetzwerk zur Umsetzung der Energiewende in Bayern. Organisatorisch ist das seit 2012 bestehende Projekt mit seinen bayernweit 50 Mitarbeitern sowohl dem Ministerium für Wirtschaft, Medien, Energien und Technologie sowie dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angegliedert.Das Programm der Veranstaltung in Kasendorf mit der Möglichkeit zur Anmeldung gibt es ausschließlich im Internet unter www.aelf-mn.bayern.de/energie . Unter der Überschrift "Veranstaltungen im Bereich Erneuerbare Energien" findet sich der relevante Link.Anmeldeschluss ist der 4. Dezember. Der Unkostenbeitrag für die Bewirtung während des Tages beträgt 15 Euro pro Teilnehmer.