Kulmbacherin trinkt Rotwein aus XXL-Weingläsern

Wir wissen nicht, welche Weingläser eine Kulmbacherin zu Hause hat. Aber es müssen XXL-Weingläser sein. Weingläser, wie sie vielleicht ein Riese benützt.



Wenn man der Aussage der Frau bei der Polizei glaubt, müssen zwei oder mehr Liter in so ein Glas reinpassen. Denn nach einem Unfall am Mittwochmittag auf dem Kulmbacher Marktplatz gab sie als Erklärung an, ein Glas Rotwein vor dem Zubettgehen am Vorabend getrunken zu haben.



Das Ergebnis des Rotweingenusses war ein Verkehrsunfall. Die 39-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kulmbach hatte mit ihrem Lieferwagen beim Ausparken zwei geparkte Lkw touchiert.



Ein Spitzenwert

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Test am Alkomaten ergab schlappe 2,64 (!) Promille. Ein beachtlicher Wert, wenn es wirklich nur ein Glas Rotwein war. Dagegen fiel der angerichtete Sachschaden mit 3000 Euro ziemlich gering aus.



Die Kulmbacher Polizisten dürften nicht schlecht über diese Ausrede gestaunt haben. Ob sie mit der Frau über die Größe ihrer Weingläser diskutierten, ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass eine Blutentnahme angeordnet, um beim Promillewert ein unzweideutiges Ergebnis zu bekommen. Ferner wurde der Führerschein der 39-Jährigen sichergestellt. Den Fahrerlaubnis dürfte sie so schnell nicht wiederbekommen.