Kulmbacher Umweltschulen werden ausgezeichnet

Unter den ausgezeichneten Schulen waren die Theodor-Heublein-Grundschule Melkendorf, die

Grundschule Burghaig, das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium, die Carl-von-Linde-Realschule, die Staatliche Realschule Burgkunstadt und das Gymnasium Burgkunstadt.



Für Christian Barth, Amtschef des bayerischen Umweltministeriums, sind die durchgeführten Projekte in mehrfacher Hinsicht wichtig, da sie das persönliche Engagement und die Eigeninitiative junger Menschen fördern sowie einen Beitrag zu mehr Umweltschutz im Schulalltag leisten. Zudem tragen Umweltschulen durch ihr Engagement dazu bei, einen nachhaltigen, generationengerechten Lebensstil zu entwickeln.



Die Auszeichnung erhalten Schulen, die zwei Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit

durchführen, dokumentieren und einer Jury präsentieren. Wie Nachhaltigkeit darüber hinaus im Schulleben verankert ist, wird ebenfalls dokumentiert.



Die Jury aus Mitgliedern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen sowie des LBV als Koordinator dieser Auszeichnung entscheidet über die Vergabe des Titels.



348 bayerische Schulen werden in diesem Jahr die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule" erhalten. Für Birgit Feldmann, die Landeskoordinatorin im LBV, ist dabei besonders erwähnenswert, dass alle bayerischen Schularten bei dieser Auszeichnung vertreten sind. Ganz gleich ob Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Wirtschaftsschulen oder private Schulen - in jedem Bereich lässt sich Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung realisieren.



Auch die Bandbreite der gewählten Themen zeigt, mit welcher Kreativität und Fantasie sich die

bayerischen Schulen diesem Bereich gewidmet haben: Ob bei der Förderung der biologischen

Vielfalt im Schulgarten, beim verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, bei Projekten im Themenbereich "Global denken - lokal handeln" oder im Rahmen von Aktivitäten zum Thema "Leben im Jahr 2030" - überall waren die Schülerinnen und Schüler in die Projektentwicklung und -umsetzung mit einbezogen und konnten so hautnah erleben, wie sich ihr Beitrag positiv auf das Schulleben und die Umwelt auswirkt.



Einig waren sich alle Beteiligten, dass sich durch diese Projektarbeit viele Kompetenzen und Werthaltungen fördern lassen, die auch weit über den Schulalltag hinaus wichtig sind.



Die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule" wird jeweils für ein

Schuljahr vergeben. Viele Schulen sind schon über zehn Jahre dabei, um das Thema

Umwelt und Nachhaltigkeit konsequent ins Schulprofil einzubauen.