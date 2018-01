Kulmbacher Strom für Marktschorgast

Der Markt Marktschorgast hat einen Stromliefe-rungsvertrag mit den Stadtwerken Kulmbach abgeschlossen. Bereits seit 2004 besteht zwischen den Stadtwerken Kulmbach und dem Markt Marktschorgast durch die Trinkwasserbelieferung des Marktes eine enge kommunale Zusammenarbeit. Diese Kooperation wurde nun um einen weiteren Bestandteil erweitert.

Der Gemeinderat des Markt Marktschorgast hat sich in seiner Sitzung am 14. Dezember einstimmig für den Abschluss eines dreijährigen Stromlieferungsvertrages mit den Stadtwerken Kulmbach entschieden.

Die Stadtwerke beliefern seit dem 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 alle Liegenschaften der Gebietskörperschaft Marktschorgast mit Strom. Der Gesamtverbrauch beträgt rund 355 000 kWh pro Jahr.

Marktschorgasts Erster Bürgermeister Hans Tischhöfer zeigte sich zufrieden über die schnelle und unkomplizierte Umsetzung des Stromanbieterwechsels durch die Stadtwerke und lobte deren gutes Angebot und faire Konditionen. "Wir arbeiten ja bereits seit vielen Jahren auf kommunaler Ebene durch die Trinkwasserbelieferung hervorragend zusammen und entschieden uns daher aufgrund der guten Erfahrungen, diese Kooperation weiter auszubauen. Der neue Stromlieferungsvertrag ist ein wichtiger Schritt, um letztendlich auch die kommunale Zusammenarbeit zu pflegen", so der Bürgermeister.



Ein Musterbeispiel

Der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm und Werkleiter Stephan Pröschold bedankten sich herzlich für das Vertrauen des Gemeinderats und freuen sich über dieses Musterbeispiel kommunaler Zusammenarbeit, die für alle Seiten Vorteile bringt. "Als lokaler Stromversorger bieten wir nicht nur faire Preise und sind zuverlässiger Ansprechpartner vor Ort, sondern reinvestieren die Gebühren unserer Kunden auch in unsere Region. So können neue Arbeitsplätze entstehen beziehungsweise Jobs erhalten bleiben. Dadurch wird die heimische Wirtschaft unterstützt und ihre Leistungsfähigkeit gestärkt", so das Stadtoberhaupt.

Ziel der Stadtwerke Kulmbach sei es, weiterhin verlässlicher Partner des Markt Marktschorgast - aber auch aller anderen Städte, Gemeinden und Märkte des Landkreises - zu sein, erklärt Stephan Pröschold.