Kulmbacher Sommerkunstwochen haben begonnen

Bereits zum neunten Mal werden in Kulmbach die beliebten Sommerkunstwochen durchgeführt. Mit der Vernissage zur Dozentenausstellung am Mittwochabend in der Stadtbücherei fiel der Startschuss.An einem Abend, an dem nahezu alle Aspekte der Kultur zusammenflossen, nämlich Bücher, Musik, Schauspiel und bildende Kunst, konnten sich die zahlreichen Besucher auf ein kreatives Jahr 2018 einstimmen lassen. So konnten Porträts, Vedutenmalereien, Holzskulpturen oder Radierungen ebenso bewundert werden wie Tonarbeiten oder Papierschöpfkunst."Hinter der Kunst stehen Menschen, die Erfahrungen weitergeben, Gefühle ausdrücken, anderen Freude machen", sagte Oberbürgermeister Henry Schramm. Er lobte das Engagement der Organisatoren des Kunstevents, allen voran den "Motor" Jutta Lange."Ich bin mächtig stolz auf die Ausstellung", sagte die Organisatorin selbst und freute sich über den regen Zuspruch, den die Sommerkunstwochen alljährlich erfahren. "Letztes Jahr hatten wir 80 Kinder und Jugendliche bei den Jugendworkshops und 120 Teilnehmer bei den Erwachsenenkursen."Allerdings kämen etwa drei Viertel der Teilnehmer von außerhalb, was bedeute, "dass die Kulmbacher kreativ noch etwas nachholen können". Die Sommerkunstwochen seien dazu da, die Kreativität wachzukitzeln, die in jedem schlummere. "Irgendetwas kann jeder, man muss nur gezeigt bekommen, wie man es macht", sagte Jutta Lange.Was die Teilnehmer am alljährlichen Schauspielworkshop mit Rüdiger Baumann gezeigt bekamen, demonstrierten sie gleich im Anschluss in drei Szenen aus dem bekannten Märchen "Hänsel und Gretel", allerdings etwas anders aufgearbeitet als man es üblicherweise kennt. "Eigentlich üben wir kein Stück in dem Kurs ein, sondern wir machen viele Übungen, die dann in der Erarbeitung einiger Szenen resultieren", erzählte der Kulmbacher Theatermacher Baumann. Beim Schauspiel würden viele immer denken, es gehe um große Gesten, dabei liege ganz viel Kraft in der Reduktion.Gekonnt und unterhaltsam setzten die Workshopteilnehmer die Anweisungen des Kursleiters um, man hätte gerne noch mehr gesehen.Den musikalischen Beitrag zur Vernissage lieferte die neu formierte "T-Jazz-Combo" unter der Leitung von Eddy Stübinger. Im Herbst hatte sich das Ensemble gefunden und mit dem Proben angefangen, das Ergebnis war überzeugend. "Derzeit sind wir zehn Musiker", sagte Eddy Stübinger, "aber wir wollen die Gruppe bis zu einer Big Band weiter aufbauen". Da kann man sich nur auf viele weitere unterhaltsame Stunden mit der Combo freuen.Die Kunstwerke der Dozenten können noch bis zum 9. März in den Räumen der Kulmbacher Stadtbücherei zu den üblichen Öffnungszeiten bewundert werden.Wer selbst kreativ werden möchte, der sollte sich zeitnah einen der begehrten Workshopplätze sichern, ein paar wenige Seminare sind nämlich bereits ausgebucht. "Es lohnt sich aber dennoch, sich anzumelden und notfalls auf die Warteliste setzen zu lassen, es werden immer wieder Plätze frei", sagte Hermann Müller, der seitens der Stadt Kulmbach für die Anmeldeverwaltung zuständig ist.Informationen zu den 15. Kunstworkshops für Erwachsene und die kostenfreien sieben Jugendworkshops können online unter der Adresse www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de eingesehen werden."An dieser Stelle möchte ich noch all den Sponsoren meinen Dank aussprechen, die es Jahr für Jahr ermöglichen, dass wir kostenfreie Kinder- und Jugendkurse anbieten können", schloss Jutta Lange.