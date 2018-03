Kulmbacher Siegfried nach Tiefschlaf wachgeküsst

Anlässlich des 41. Gedenktags an den Friedensschluss des Krieges 1870/1871 errichtete die Stadt Kulmbach für ihre gefallenen Söhne 1912 auf dem Holzmarkt ein Denkmal. Im Blaicher Mönchshof-Bruch fanden städtische Arbeiter das benötigte Steinmaterial und schickten es nach München.



Der Entwurf zur "Siegfriedsäule" stammt von Jakob Bradl (1864 bis 1919). Er war ein Bildhauer des süddeutschen Historismus und königlicher Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München. Von seinen Werken hat nur ein Teil den Zweiten Weltkrieg überlebt.





Bronzetafeln auf Augenhöhe



Die Feinarbeiten übertrug dieser dem akademischen Bildhauer Anton Schmidt in München. Als Steinhauer betätigte sich Baumeister Max Trübenbach aus Kulmbach, der 1903 die Firma von August Levermann übernommen hatte.



Auf den Ecken eines abgeschrägten Postaments sitzen vier Löwen. Sie tragen das Kulmbacher Stadtwappen, das oberfränkische Bezirkswappen, den Adler der Hohenzollern und den Wittelsbacher Löwen.





Die "Seelen des Denkmals"



Vier Bronzetafeln mit Texten, die sowohl an den Krieg von 1870/71 als auch an die Einweihungsfeierlichkeiten des Denkmals erinnern, sind auf Augenhöhe angebracht.

Auf der etwa acht Meter nach oben ragenden Säule erhebt sich die Heldengestalt des sieghaften Siegfried, des mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Drachentöters aus der Nibelungensage. Ihm zu Füßen liegt der bezwungene Drache. Das Kulmbacher Tagblatt berichtete ausführlich über die Einweihung und über das Denkmal selbst. Mit Sonderzügen reisten die Festteilnehmer an. Nach dem Gottesdienst würdigten die Redner den Königlichen Hofrat Flessa und dessen technischen Berater, Stadtbaurat Ferdinand Brandt, als die "Seelen des Denkmals".



Im Zeitungsbericht zur Einweihung wird der Standort gelobt: "Der Eindruck, den der Erinnerungsstein auf den Betrachter macht, ist ein vorzüglicher, ob er von der Stadt oder vom Bahnhof kommt."

Im Anschluss an den Festakt gab es im Wittelsbacher Saalbau ein Ehrenmahl mit über 100 Teilnehmern. Nachmittags bewegte sich ein großer Festzug zur Luitpoldstraße. Noch bis in die Nacht feierten Kulmbacher und Gäste mit verschiedenen Kapellen und Vorführungen bei Bratwürsten und gutem Bier.





24 Jahre auf dem Holzmarkt



Das gepriesene Denkmal stand jedoch nur 24 Jahre auf dem Holzmarkt. 1935 wurde es abgebrochen, um dem Zinsfelder-Brunnen Platz zu machen. Dessen Einweihung erfolgte zur 900-Jahr-Feier der Stadt Kulmbach. Die im Grundstein eingemauerte Kupferkassette, so geht aus einer Notiz des damaligen Bürgermeisters Fritz Schuberth hervor, wurde am 18. April 1940 "anlässlich der Metallspende zum Geburtstag des Führers" der Metallsammlung zugeführt.



Leider war der Inhalt durch eingedrungenes Wasser verdorben. Zwar sollte die Siegfriedsäule gleich wieder aufgestellt werden, und zwar auf der freien Fläche an der Kronacher Straße 2, doch war das Umfeld dem Stadtrat zu "hässlich". Bis ein geeigneter Platz gefunden war, sollten die Teile der Säule im Bauhof zwischengelagert werden.



Wiedererweckt wurde der etwa 6,5 Tonnen schwere Siegfried mit Schwert und getötetem Drachen, strahlender Held deutscher Sagen, erst 62 Jahre später durch die damalige Oberbürgermeisterin Inge Aures. Der Held von einst hatte deutliche Schrammen und Löcher. An eine Restaurierung wie etwa beim Luitpoldbrunnen wurde aus Kostengründen nicht gedacht.





In kleinem Rahmen



Aber auch so wurden für das Fundament 10 000 Euro und für das Aufstellen 15 000 Euro ausgegeben. Am 4. Juli 1997 erfolgte die neuerliche Übergabe an die Öffentlichkeit.



Bei einem Festakt in kleinem Rahmen sprach Inge Aures einen besonderen Dank an Willibald Hock aus, der die Aufstellung des fast vergessenen Kulturgutes vorangetrieben hatte. Großen Dank zollte sie auch dem Verleger Horst Uhlemann, dem Verkehrs- und Verschönerungsverein und dem Juwelier Holger Wecker für die finanzielle Unterstützung. An der Wiederaufstellung nahm auch der Enkel des Entwerfers, Jegg Bradl, teil.



Zum Gedenken an diesen Tag wurde vom Verkehrs- und Verschönerungsvereins eine Erinnerungstafel angebracht.