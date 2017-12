Kulmbacher Senioren genießen festliches Programm

"Kerzenlicht gehört für mich unbedingt dazu", sagte Dekan Thomas Kretschmar und hielt eine Christbaumkerze empor. Sie war klein, gegen all den Glitzerzauber in der Halle nahezu unscheinbar. Doch die klassische rote Christbaumkerze sollte die Geburt Jesu symbolisieren. Denn Christus sei das Licht der Welt, das Licht, das den Menschen auch in schweren Zeiten Kraft für die dunklen Tage des Lebens spenden solle. "Dass die Zukunft nicht dunkler, sondern heller wird, das ist meine Hoffnung für Weihnachten", sagte der evangelische Dekan.





Schöne Stunden bei Kaffee und Stollen



Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass Seniorenbeirat und Stadt die älteren Bürger einladen, um sich gemeinsam auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Viele waren gekommen, um ein paar schöne Stunden bei Kaffee und Stollen zu verbringen.



Ffür die obdachlosen Menschen in Kulmbach fand eine Sammlung statt. "Advent ist dann, wenn wir für andere Menschen zum Schutzengel werden", sagte Christina Flauder, Sprecherin des Seniorenbeirats.



Oberbürgermeister Henry Schramm erinnerte an die Weihnachtszeit, wie sie früher war. Er erklärte, dass die Glücksmomente, die man gemeinsam mit lieben Menschen erlebe, nicht mit Geld aufzuwiegen seien.



Zu den Gästen gehörte Wolfgang Roßberg, Vorsitzender des kommunalen Seniorenbeirates der Partnerstadt Saalfeld. Jeoffrey Streit führte durch den bunten Nachmittag.





Lieder und eine Weihnachtsgeschichte



Das Programm konnte sich sehen und hören lassen. Die integrative Montessori-Kindertagesstätte hatte einige Lieder einstudiert. Die Instrumentalgruppe von Brigitte Brückner war ebenfalls mit von der Partie. Matthias Schneider gab bekannte Stücke auf seiner Gitarre zum Besten. Nadine Dörfler unterhielt die Senioren mit Klavierimpressionen. Und Rainer Ludwig las eine Weihnachtsgeschichte vor.



Höhepunkte waren eine Ballettdarbietung und der Auftritt der Saxofongruppe der Musikschule. Mit einem stimmungsvollen Beitrag des Gesangvereins Kulmbach-Weiher klang die vorweihnachtliche Feier aus.