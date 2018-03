Kulmbacher Rollenspiele auf dem Weg zum Erwachsenwerden

Jennifer Baumüller, Sozialarbeiterin an der Hans-Edelmann-Schule, und Felix Jacobs, Lions-Quest-Beauftragter des Lions-Clubs Bayreuth-Kulmbach, klatschen in die Hände. Zwischen ihnen geht ein anderer Teilnehmer des Seminars in die Hocke - und so setzt sich das Aktivitätenspiel im Kreis fort.





Konzentration gefragt



Im Nu herrscht lockere Stimmung, wobei bei dem "Aktivitätenspiel" auch Konzentration gefragt ist. Denn schon die kleinste Unaufmerksamkeit bringt die Runde ins Stocken.



Referentin des dreitätigen Seminars war Andrea Friedrich. Sie erklärte den Weg, den Schüler beim Erwachsenwerden zurücklegen. Denn erwachsenes Handeln kommt nicht über Nacht und nicht von allein. Die Referentin mischte Präsentationen mit Action-Elementen. An dem Seminar nahmen 15 Personen aus Kulmbach, Bayreuth, Pegnitz und Schweinfurt teil.





Rollenspiele kamen gut an



"Ich habe auf eine Schwerpunkt auf die Themen Demokratie, Menschenrechte und politische Beteiligung gelegt", sagte die Referentin Andrea Friedrich. "Es geht darum, den Schülern die Empathiefähigkeit näherzubringen. In dem Seminar ging es darum, einmal nicht nur über Dinge zu sprechen, sondern mit Rollenspielen auf Situationen einzugehen", erklärte Verena Meyer von der Hans-Edelmann-Schule. Besonders beeindruckt zeigte sich die Teilnehmerin von Rollenspielen. Man konnte nachempfinden, was es heißt, zu einer Minderheit zu gehören und nicht beachtet zu werden.



"Mir hat an dem Seminar besonders gut gefallen, dass viel Praxis dabei war. Die Aktivierungsspiele werde ich sicherlich auch einmal einsetzen", zog Sozialarbeiterin Jennifer Baumüller Bilanz.



Organisiert und nach Kulmbach geholt hatte das dreitätige Seminar Felix Jacobs, offizieller Lions-Quest-Beauftragter des Clubs. "Es ist heute wichtiger denn je, soft skills zu vermitteln. Das Programm setzt da an, wo Fachunterricht und Wissensvermittlung aufhören", erklärte Jacobs.





Mehr als nur Wissenvermittlung



Das Lions-Quest-Programm "Erwachsen handeln" wurde 1984 in den USA entwickelt. Seit 1991 existieren die amerikanischen Unterrichtsmaterialien auch in deutscher Sprache und werden den Anforderungen der Praxis permanent angepasst. Das dreitägige Seminar wurde in den Räumen der Ihnen-Group durchgeführt und vom Lions Club initiiert und mitfinanziert. Die Inhalte des Weiterbildungsprogramms für Multiplikatoren zielen darauf ab, die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen zu stärken. Auch die Themen Menschen- und Grundrechte, Handeln in der Gemeinschaft sowie Demokratie und Politik wurden behandelt.