Kulmbacher rastete ohne Grund komplett aus

Gleich fünf Polizisten hat ein 20-jähriger Arbeiter aus Kulmbach massiv beleidigt, sie getreten und geschlagen und sich mit allen Kräften gegen seine Festnahme gewehrt. Es half nichts, der Mann landete trotzdem in der Haftzelle der Inspektion und jetzt, ein dreiviertel Jahr später, auf der Anklagebank des Amtsgerichtes. Für die tätlichen Angriffe auf die Vollstreckungsbeamten wurde der Mann zu einer Geldauflage von 800 Euro, zu 40 Stunden unentgeltliche und gemeinnützige Arbeit sowie zu einem kompletten Alkohol- und Drogenverbot für die Dauer von sechs Monaten verurteilt. Zahlt er nicht, leistet er die Sozialstunden nicht ab oder verstößt er gegen das Alkohol- und Drogenverbot, dann muss er wieder in die Arrestanstalt für Jugendliche und Heranwachsende nach Würzburg.



Kurios an der Geschichte ist es, dass der Angeklagte keinerlei Anlass hatte, gegen die Beamten vorzugehen. Wegen einer angeblichen Schlägerei wurde die Polizei am Abend des 3. Juni 2017 an die Bushaltestelle beim "Gründla" in der Saalfelder Straße gerufen. Zwei Polizeistreifen trafen kurz vor halb elf Uhr dort ein, von einer Schlägerei war nicht mehr zu sehen. Dafür rastete der Angeklagte ohne jede Vorwarnung komplett aus. Er schrie lautstark herum, beleidigte die Polizisten mit einer ganzen Liste an unflätigen Ausdrücken, drohte den Beamten mit geballten Fäusten und trat nach ihnen, als er selbst schon zu Boden gebracht werden konnte.



Doch damit nicht genug. Beim Versuch, den Mann in den Dienstwagen zu setzen, sperrte er sich, trat erneut mit seinen Füßen gegen die Beamten und wehrte sich, wie er nur konnte, obwohl er längst gefesselt war. Das gleiche Spiel gab es dann wieder beim Aussteigen im Hof der Inspektion und beim Bringen in die Haftzelle, stets begleitet von Beleidigungen der übelsten Sorte.



Während der 20-Jährige im Zuge der polizeilichen Ermittlungen noch schwieg, beziehungsweise Einzelheiten abstritt, legte er vor Jugendrichter Christoph Berner ein Geständnis ab. "Ich räume das alles vollkommen ein", sagte er und schob seinen Ausraster auf den immensen Alkoholgenuss im Vorfeld der Tat. Tatsächlich wurde beim Angeklagten damals ein Promillewert von über 1,4 festgestellt. "Mein Verhalten war unmöglich", so der Angeklagte kleinlaut.



Trotz junger Jahre hatte er allerdings bereits vier Vorstrafen in seinem Register wegen Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr, aber auch einschlägig wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und mehrfacher Beleidigung. Neben Geld- und Arbeitsauflagen musste er auch schon einen Arrest absitzen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte exakt all das, was Richter Christoph Berner in seinem Urteil aussprach.



Zum Angeklagten sagte der Richter: "Auf der Rangliste der jungen Leute, die in Kulmbach Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten machen, stehen sie ganz oben". Trotzdem habe er den Eindruck, dass der Angeklagte den Ernst der Lage jetzt verstanden habe. So geht der junge Mann mittlerweile einer geregelten Arbeit nach. Die 800 Euro muss der junge Mann binnen zehn Monaten an die Geschwister-Gummi-Stiftung überweisen, die 40 Arbeitsstunden nach näherer Weisung der Stiftung ableisten.



Das Drogen- und Alkoholverbot, das streng kontrolliert werden soll, legte der Richter auf sechs Monate fest. Grund ist, dass der Angeklagte dann 21 Jahre alt wird und bei einer weiteren Straftat nicht mehr mit einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht rechnen kann. Soll heißen: Dann kommt der Angeklagte nicht mehr so günstig davon, sondern muss im schlimmsten Fall mit einer längeren Haftstrafe rechnen.