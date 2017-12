Kulmbacher Kunstverein bringt das Eis zum Glühen

Was bringt das Eis zum Glühen? Oder kann aus etwas Glühendem auch eiskalte Erstarrung werden? Welche Rolle spielt das Licht? Vielseitig näherten sich 38 Künstler bei der aktuellen Winterausstellung mit insgesamt 97 Arbeiten dem vorgegebenen Thema "Eisglühen" .





Auch progressive Werke dabei



"Wir haben Arbeiten von Mitgliedern aus der ganzen Republik und der Region ausgestellt, darunter Zeichnungen, Radierungen, Plastiken und progressive Werke", sagte Kunstverein-Vorsitzender Karl-Heinz Greim im Badhaus. Zahlreich waren die Besucher zur Vernissage gekommen, um die qualitativ hochwertigen Werke zu betrachten.



"Es ist immer wieder faszinierend, es ist grandios, was Menschen schaffen", sagte stellvertretende Landrätin Christina Flauder. Dem schloss sich Stadtrat Wolfram Brehm an: "Kunst und Kultur sind der Kitt der Gesellschaft, in Kulmbach gibt es eine hohe Wertschätzung für Künstler."



Die aktuelle Ausstellung zeigt starke Kontraste, großflächige Malereien, eine Filzrosen-Installation, Bronzeplastiken oder Porzellanarbeiten. Und immer versteckt sich ein anderer Ansatz hinter dem Begriff "Eisglühen".





Drei Preise vergeben



Unter den von einer fünfköpfigen Jury aus über 100 Beiträgen ausgewählten Arbeiten wurden drei zum ersten Mal mit einem Galeriepreis ausgezeichnet, dotiert mit jeweils 500 Euro.

Den ersten Platz belegte Michaela Schwarzmann aus Eggolsheim. Sie arbeitete mit Transparentpapier, Naht und Schnitt. "Bei meinem Bild ,Gletscherwanderung' erinnerte ich mich an eine Tour, die ich selbst im Sommer gemacht habe, und nahm meine glühenden Fußsohlen als Kontrast", sagte die Gewinnerin.



Auf dem zweiten Platz landete die Keramikerin Veronika Riedl aus Aufseß. Bei ihren überdimensionalen Insekten verarbeitet sie weißes Porzellan unglasiert. "Der Kontrast besteht für mich im Fertigungsprozess der Porzellanplastiken", sagte sie. Das Material sei leicht formbar, leuchte beim Brand in gelblich-grünen Tönen und werde dabei so weich, "dass oft Veränderungen stattfinden, die sie nicht planen kann".



Ebenfalls den zweiten Platz belegte Peter Schoppel aus Gundelsheim. Bei seinen relativ großformatigen Kaltnadelradierungen arbeitet er ohne Ätzung. Das bedeutet, dass alle Strukturen aufwendig mit der Hand aufgeraut werden müssen.



Noch bis 28. Januar geöffnet



Doch nicht nur die Werke der drei Preisträger gilt es im Badhaus und in der Oberen Stadtgalerie des Kunstvereins zu bewundern, die Ausstellung besticht im Ganzen durch ihre Kreativität, Vielseitigkeit und die hohe Qualität der gezeigten Arbeiten.



Daher sollte man sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und bis zum 28. Januar seinen Weg in die Ausstellungsräume finden. Die Obere Stadtgalerie ist samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr, das Badhaus von Freitag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet.