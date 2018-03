Kulmbacher könnten durch Fleischfasten 719 Tonnen CO2 einsparen

Wie viele Tonnen Kohlendioxid durch Fleischfasten vor Ort eingespart werden können, berechnete das Pestel-Institut aus Hannover erstmals in landkreisgenauen Zahlen.



Gleichzeitig zeigt die Internetplattform des zum Pestel-Instituts gehörigen ClimateCulture-Lab (CCL), dass eine CO2-arme Ernährung und Lebensweise ein Gewinn ist - fürs Klima und darüber hinaus.

Im Landkreis Kulmbach wohnen rund 59.857 Christen beider Konfessionen. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts verursachen sie bei einer durchschnittlichen Ernährungsweise zusammen rund 1.829 Tonnen CO2 pro Woche.



Entschlössen sich alle Christen in der Karwoche zum Umstieg auf Gemüsekost, könnten sie innerhalb von nur sieben Tagen 719 Tonnen CO2 einsparen und damit etwas gegen die Erderwärmung tun. Hätte die Gesamtbevölkerung des Landkreises während der 40-tägigen Fastenzeit auf tierische Nahrungsmittel verzichten, gelängen satte 7.681 Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre.



Ernährung ist also eines der Schlüsselthemen, wenn wir wissen wollen, wie unsere Alltagsgewohnheiten zu einer besseren Zukunft beitragen können.



Mit dieser Frage beschäftigt sich auch das vom BMUB geförderte Projekt Climate Culture Lab (CCL), auf Deutsch KlimaKultur-Labor. "Jedem Menschen wird mit dem täglichen Essen indirekt die Entscheidung aufgetischt: Wie will ich leben? Denn es ist schon längst bekannt, dass die Fleischproduktion die Treibhausgas-Emissionen in die Höhe treibt", so Andrea Steckert, Leiterin des CCL.: "Die regional aufgeschlüsselten Zahlen zeigen, wie jeder vor Ort zu einer zukunftsorientierten Alltags-Kultur beitragen kann."



Das CCL- Online-Angebot zum KlimaKultur-Wandel unterstützt Veränderungsprozesse im beruflichen als auch im privaten Alltag hin zu einer emissionsärmeren Welt. Hier könne jeder zum Klimagewinner werden, der sich entschließt, sich inspirieren zu lassen und täglich einen kleinen Schritt in Richtung von CO2-Feiheit zu wagen, heißt es in der Pressemitteilung. Gerade für Christen biete sich durch aktives Mittun am Fleischfasten die Chance, Teil einer wachsenden Bewegung zu werden.