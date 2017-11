Kulmbacher Klinikum wächst: Aus vier Stockwerken werden fünf

Das Klinikum Kulmbach darf die Zahl seiner Betten von 450 auf 540 erhöhen. Das hat der Bayerische Krankenhausplanungsausschuss unter Leitung von Gesundheitsministerin Melanie Huml gestern beschlossen. Diese Entscheidung erfordert auch eine Umplanung des bereits laufenden Erweiterungsbaus. Der bislang viergeschossige Neubau erhält nun ein fünftes Stockwerk, um damit Platz für die hinzukommenden Patientenzimmer zu schaffen. Der Beschluss wurde im Klinikum Kulmbach mit großer Freude aufgenommen.





Konstant wachsende Belegungszahlen



Von der Notwendigkeit, die Zahl der Betten zu erhöhen, konnte Geschäftsführerin Brigitte Angermann die Verantwortlichen im Gesundheitsministerium anhand der konstant wachsenden Belegungszahlen überzeugen. Im Juli war sie mit Oberbürgermeister Henry Schramm nach München gereist. Im Oktober war dann der schriftliche Antrag gestellt worden.



"Wir sind überglücklich, dass mit dieser für uns wichtigen Entscheidung der gestiegenen Belegung unseres Hauses Rechnung getragen wird", kommentiert die Geschäftsführerin den Beschluss. Sie erklärte, dass die Planungen für ein weiteres Geschoss bereits vorbereitet worden waren.





Landrat: Gewaltiger Sprung



Das bestätigt auch Landrat Klaus Peter Söllner. Der Vorsitzende des Zweckverbands Klinikum Kulmbach betont: "Diese Entscheidung ist für uns sehr wichtig. Wir sind dankbar, dass wir unser Vorhaben nun umsetzen dürfen. Das ist ein weiterer gewaltiger Sprung für unser Klinikum." Am Haus seien derzeit 1516 Mitarbeiter beschäftigt. "Wir werden in den kommenden Jahren sicher weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen können und damit unseren Patienten noch besseren Service bieten. Für uns ist das rundum ein Erfolg", so Söllner.



Auch OB Henry Schramm spricht von einer wichtigen Entscheidung für die Fortentwicklung des Klinikums. Bei der Besprechung im Sommer in München sei es gelungen, die Notwendigkeit einer Aufstockung der Bettenzahl überzeugend darzulegen. Die Zahl von deutlich mehr als 24 000 Patienten pro Jahr zeige, dass die Menschen aus der Region die Behandlung am Klinikum sehr zu schätzen wissen.





OB: Sehr dankbar



"Unsere Aufgabe muss es sein, dass Patienten, Personal und auch wir als kommunale Eigentümer des Hauses zufrieden sind." Im Ministerium sei bereits signalisiert worden, dass das nun zusätzlich geplante fünfte Stockwerk im Neubau in die Finanzierung des nächsten Bauabschnitts mit einbezogen werde. "Dafür sind wir sehr dankbar", so der OB.