Kulmbacher Kinder verbreiten gute Laune

Wie in einem Bienenstock ging es am Samstag in der Dr.-Stammberger-Halle zu. Als die närrische Uhr 18.11 Uhr geschlagen hatte, schwärmten eine Garde und ein Tanzmariechen nach dem anderen aus. Emsig wie die Bienen bescherten die 130 Aktiven der 1. Kulmbacher Showtanzgarde und rund 60 Akteure befreundeter Karnevalsgesellschaften den 500 Zuschauern in der Stadthalle einen kurzweiligen Abend.



Betonung auf Sport

Die Mitwirkenden stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie das Einmaleins des karnevalistischen Tanzsports beherrschen - mit der Betonung auf Sport. Die elfjährige Lia-Sophie Buchwald tanzte anmutig wie eine Ballerina. Ehe man sich's versah, mutierte die junge Dame zu einem Wirbelwind.



Ob Solo oder im Quartett - Lia Sophie Buchwald, Sofie Hartmann (12), Savina Foerster (14) und Lea Vogel (18) waren eine Wucht. Gekonnt und mit Leidenschaft vollführten die Tänzerinnen Spagatsprünge und freie Räder sowie Bogengänge vorwärts und rückwärts. Atemberaubend waren die akrobatischen Hebefiguren. Lea und Savina hoben Sofie in die Höhe, während Lia-Sophie dazu einen erstklassigen Flick-Flack vorführte.



Auch der Nachwuchs stand in den Startlöchern: Die Sabrina Pöhnl (7) feierte ihr gelungenes Debüt als Tanzmariechen.



Beine aus Gummi

Beine aus Gummi und Nerven wie Drahtseile hatten die Tänzerinnen und Tänzer der zahlreichen Gruppen aus Nah und Fern. Die Little Dancer (sechs bis acht Jahre), die Mini-Dancer (acht bis zehn Jahre), die Super Dancer (elf bis 15 Jahre), die Super Magic Garde (zwölf bis 19 Jahre) und die Magic Dancer (über 15 Jahre) bekamen Riesenapplaus. In puncto Grazie und Anmut konnten die Ranz'n-Dancer fast mithalten. Aber das das Männerballett der Kulmbacher Showtanzgarde bot beim Schautanz "Die weiße Frau" eine erstklassige Vorstellung.



Neben den Eigengewächsen aus den Reihen der 1. Kulmbacher Showtanzgarde, trugen auch zahlreiche Gäste mit Garde- und Showtänzen zum Gelingen des Abends bei: die Mohrenwäscher aus Bayreuth mit ihrer Splittergarde, Schwarz-Weiß Bayreuth mit seiner Prinzengarde, die Ü15 der TSG Münchberg sowie aus Mainleus die TSC-Main-Dancer, die Parkettfeger und die Flashlights von der Awo.



Auf der Bühne wurde ein farbenfrohes Spektakel geboten. Die Mini-Dancer setzten das Märchen Aschenputtel gekonnt in Szene. Sie hielten Schuhe in die Höhe, und auch die Schüssel voller Linsen wurde in die sehenswerte Choreographie eingebaut.



Drachen werden Geishas

Die Quasselinos von den Mainleuser Parkettfegern entführten die Zuschauer in das Land der Drachen, wo sich Verwandlungen vollzogen: Aus dem feuerspuckenden Fabelwesen wurden sechs liebliche Geishas, ehe sie sich in ostasiatische Kampfsportler verwandelten.



Der Markgrafen Spielmannszug unter der Leitung von Frank Ramming entführte das Publikum ins Lummerland. Mit einem kräftigen "Fasching Hurra!" hatte das Kinderprinzenpaar Eva I. (Tröglen) aus Kulmbach und Jonas I. (Ruppert) aus Ludwigschorgast das Narrenvolk begrüßt. Als charmanter Conferencier führte Matthias Foerster durchs Programm.



Orden für Vogl und Küfner

Landrat Klaus Peter Söllner und Kulmbachs Dritter Bürgermeister Frank Wilzok lobten die tolle Jugendarbeit der Showtanzgarde. Benno Friedl vom Fastnachtsverband Franken (FVF) ehrte Tanzmariechen Lea Vogl und Doris Küfner für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit dem Verbandsorden.