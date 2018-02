Kulmbacher Kinder besuchten das "Gesund-und-lecker-Land"

Im Mittelpunkt stehen gesunde Ernährung, Spiel, Bewegung und Entspannung, wobei nicht nur die Kinder motivieren werden sollen.



"Ich finde toll, dass Eltern und Erzieher mit einbezogen werden", so Doris Ohnemüller, Ernährungsberaterin bei der AOK. Schließlich sollten die Erwachsenen mit gutem Beispiel vorangehen und selbst das leben, was man weitergeben möchte.





Viele Fragen zur gesunden Ernährung



Bei einem Elternabend stellte Doris Ohnemüller das Programm umfassend vor. Was ist eine Kinderportion? Welches sind Sattmacher? Wie viel Zucker ist wo drin? Viele Fragen, die geklärt wurden und die Eltern sogar noch weiter inspirierten. "An dem Abend entstand die Idee, einen extra Workshop mit Eltern zum Thema Kinderlebensmittel zu veranstalten", erzählte Kindergartenleiterin Monika Hoffmann.



Sie findet es großartig, dass auch die Erziehergesundheit Teil des Programms ist und die Mitarbeiter eigens für das Jolinchen-Programm geschult werden. Mit ihren Kolleginnen hat sie schon so manche Anregung umgesetzt. "Wir haben bereits zwei Besprechungen durchgeführt, bei denen wir uns nicht wie sonst üblich an einen Tisch gesetzt, sondern zwei Runden durch den Kessel gedreht haben." Auch Entspannungsübungen hätten die Erzieherinnen absolviert, und jeder sei aufgerufen, auf die eigene, gesunde Ernährung zu achten.





Auf der Insel "Fühl mich gut"



Kindgerecht wurde den Kleinen an einem Aktionstag die Thematik nähergebracht. Die Begeisterung war groß. In einem Raum konnte man am "Obstkorbspiel" teilnehmen, im nächsten mit Pappbechern eigene Jolinchenfiguren basteln und in der Turnhalle auf eine Zirkusreise gehen. Auf der Insel "Fühl mich gut" hatten die Kids Gelegenheit, bei einer Phantasiereise die Seele baumeln zu lassen und sich gegenseitig zu massieren.



"Auf meiner Trauminsel gab es ein Trampolin und eine Rutsche", erzählte die kleine Sophie, und bei Tim gab es gar eine Höhle und einen Kletterpark. Klar, dass so viele Aktivitäten hungrig machten, und so strömten die Kinder zahlreich in das "Gesund-und-lecker-Land".





"Magischer Obstteller"



Natürlich gab es dort nur gesunde Leckereien. "Seit Jahren gibt es bei uns im Kindergarten den ,magischen Obstteller'", erzählte Monika Hoffmann. Der stehe den Kindern ebenso wie Müsli, Haferflocken und Milch immer zur Verfügung.



"Jolinchen soll auch bei unserem nächsten Sommerfest dabei sein, zudem wollen wir an verschiedenen Nachmittagen Eltern-Kind-Aktionen anbieten." Denn es tue Kindern gut, gemeinsam mit den Eltern etwas zu machen, zu kochen und das Gekochte dann zusammen zu verspeisen. "Diese gemeinsame Zeit ist sehr wertvoll, wir wollen die Eltern dafür sensibilisieren."





Drachenkind als Vorbild



Am "Jolinchen Kids"-Programm beteiligten sich seit der Einführung im Jahr 2014 insgesamt 20 Kindertagesstätten mit über 1200 Kindern in der Region Bayreuth/Kulmbach. Das Drachenkind Jolinchen übernimmt dabei eine Vorbildrolle und nimmt die Kinder mit ins Gesund-und-lecker-Land, in den Fitmach-Dschungel und auf die Insel "Fühl mich gut".



Mit JolinchenKids soll auch die psychische Widerstandsfähigkeit der Kinder gestärkt und das seelische Wohlbefinden gefördert werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, Informationen und Bewerbungen für das Programm per E-Mail an: doris.ohnemueller@by.aok.de.