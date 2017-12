Kulmbacher Jugendkapelle entführt Besucher nach Schottland

Der Leiter der Musikschule Kulmbach, Harald Streit, hatte sich für das Jahreskonzert eine besondere Überraschung einfallen lassen: Zur Einstimmung marschierte Solopiper Thomas Schalla, gefolgt von Schlagzeuger Karsten Friedrich, in die Dr.-Stammberger-Halle ein und gab mit seinem Dudelsack das Motto des Abends vor. Schalla spielte den "March of Caber Feidh".





Vier Zugaben gefordert



Die Mitglieder der Jugendkapelle hatten der Kulmbacher Partnerstadt Kilmarnock einen Besuch abgestattet. Durch die Dudelsackklänge wurden Erinnerungen wach. Auch im weiteren Programmverlauf versprühten sie schottisches Flair. Das Publikum war begeistert und forderte vier Zugaben.



Doch auch die anderen Werke, die Harald Streit mit seinen jungen Musikern einstudiert hatte, konnten sich hören lassen. Die Jugendkapelle spielte die größten Beatles-Hits und erinnerte mit "Moments of Morricone" an unvergessliche Italo-Western. Ein echter Leckerbissen war auch die Filmmusik zu "Der mit dem Wolf tanzt". Saskia Scheffold spielte Harfe und Piccoloflöte.





Glanzleistung mit der Trompete



Eine echte Glanzleistung lieferte Luise Heckel ab. Sie wagte sich an das temperamentvolle und legendäre Trompetensolo in dem Werk "La Virgen de la Macarena". Die größten Trompeter dieser Welt haben dieses Stück schon gespielt. Luise Heckel meisterte die anspruchsvollen Passagen mit Bravour - und erntete von ihren Mitmusikern ein herzhaftes "Olé".



Außerdem hatte Harald Streit mit der Jugendkapelle Evergreens wie "The Second Waltz" von Schostakowitsch oder Jacques Offenbachs Ouvertüre zu "Orpheus in der Unterwelt" einstudiert.

Mit dem trutzigen "Laridah-Marsch" erinnerte der Nachwuchs an Poldi Schott, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Zur trutzigen Marschmusik flimmerten im Hintergrund alte Fotos der Knaben mit ihrem Dirigenten über die Leinwand.



Doch nicht nur die Jugendlichen präsentierten sich beim großen Jahreskonzert in Bestform. Auch die jüngeren Musiker haben in dem Schuljahr schon viel gelernt. Unter der Leitung von Ilona Ramming hatte das Vororchester "Farmhouse Rock", ein Medley italienischer Melodien, "Troika Rushing" und das weihnachtliche "Jingle-Bell Rock" einstudiert.





Treue Musiker geehrt



Beim Jahreskonzert zeichnete Oberbürgermeister Henry Schramm langjährige Mitglieder der Jugendkapelle aus. Geehrt wurden Felix Biedermann, Tobias Braun, Stefan Eschenbacher, Carolin Hannß, Luise Heckel und Till Mostaan.