Kulmbacher Geschichte in den Boden gepflastert

Neben den gelben Schildern an den Ortseingängen gibt es in Kulmbach weitere sichtbare Hinweise auf die Partnerstädte. Mit der Neugestaltung des Marktplatzes bot sich die Möglichkeit, eine originelle Idee umzusetzen. So wurden verschiedene Schachtdeckel mit den Wappen der Partnerstädte versehen.



Es fehlt hier nur der Hinweis auf das türkische Bursa, das zum Zeitpunkt des Umbaus noch keine Partnerstadt war.





Wegweiser am Zentralparkplatz



Neben dem erwähnten Hinweisen auf dem Marktplatz gibt es noch die Wegweiser in der Passage am Zentralparkplatz.



Nachfolgend stellen wir die Kulmbach Partner- und Patenschaften kurz vor.



Kilmarnock ist seit 1974 Kulmbacher Partnerstadt. Die schottische Stadt hat etwa 46 159 Einwohner und liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Glasgow. Die Industriestadt in einem ehemaligen Bergbaurevier liegt wunderschön im Naturschutzgebiet Ayrshire. Das mit Abstand bekannteste Produkt aus Kilmarnock war die Firma Johnny Walker. Der gleichnamige Blended Whisky ist heute eine der meistgekauften Whiskymarken der Welt. 2012 wurde das Werk in Kilmarnock geschlossen.



Lugo ist ebenfalls seit 1974 Partnerstadt. Sie liegt in der italienischen Region Emilia Romagna im Nordwesten der fruchtbaren Ebene zwischen den Flüssen Santerno und Senio. Die Gemeinde in der Provinz Ravenna hat 32 396 Einwohner und ist ein Zentrum des Obstanbaus.



Die Partnerschaft mit Rust wurde 1981 geschlossen. Die Freistadt liegt im Burgenland. Mit nur 1900 Einwohnern ist sie der kleinste Verwaltungsbezirk Österreichs.



Saalfeld in Thüringen hat 34 000 Einwohner und ist seit 1988 mit Kulmbach verbunden. Saalfeld liegt an der Saale, in einem Talkessel an den Ausläufern des Thüringer Schiefergebirges. Noch vor dem Zusammenbruch der DDR knüpfte Kulmbach Kontakte über die deutsche- deutsche Grenze hinweg, so dass diese Partnerschaft besiegelt werden konnte.



Mit Lüneburg in Niedersachsen besteht seit 1967 eine Städtefreundschaft. Die historische Salzstadt hat 74 000 Einwohner und ist nur eine halbe Autostunde von Hamburg entfernt. Sie liegt inmitten des wunderschönen Naturschutzgebietes Lüneburger Heide.



Eine weitere Partnerschaft besteht seit 1998 mit Bursa . Mit 2,9 Millionen Einwohnern ist Bursa die viertgrößte Stadt der Türkei. Es bestehen gute Beziehungen zwischen der Hans-Wilsdorf-Schule in Kulmbach und der Berufsschule in Bursa. So fanden zahlreiche Schülerpraktika in Betrieben beim jeweiligen Partner statt. Ebenso erfolgreich und lebendig entwickeln sich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Sportvereinen ATS Kulmbach und Bursa DSI Nilüfer Spor.





Unglück in Warschau



Bereits seit 1960 tragen "Lufthansa-Flugzeuge" Namen deutscher Städte. Eine Maschine, ein Airbus A 321 D-AIRL, trägt seit dem 3. November 1995 den Namen "Kulmbach" Von der Besatzung allerdings wird er nach dem Fliegeralphabet nur "Romeo Lima"für RL genannt. In der Kabine weist das Wappen der Stadt auf die Patenschaft hin.



Die "Kulmbach" ist eines von 20 Flugzeugen dieses Typs in der Lufthansaflotte. Die A 321 ist bereits das zweite Flugzeug, das den Namen der Stadt trägt. Die erste "Kulmbach" war ein Airbus A 320, der am 12. Juli 1990 auf dem Nürnberger Flugplatz getauft wurde und am 14. September 1993 bei der Landung in Warschau verunglückte.



Kulmbach pflegt auch eine lange Beziehung zur Marine . Die "Atair" war der Typ eines schnellen Minensuchbootes und benannt nach dem hellsten Stern im Sternenbild Adler. 1966 hatte der Kulmbacher Stadtrat beim Bundesverteidigungsministerium einen Antrag auf Übernahme der Patenschaft gestellt, der noch im gleichen Jahr genehmigt wurde. Die Taufe des schnellen Minensuchbootes "Kulmbach" der Klasse 343 erfolgte durch Annemarie Stammberger am 20. Juni 1989.





Patenboot hat ausgedient



Das Patenboot der Stadt hatte 2012 ausgedient und wurde in Wilhelmshafen außer Dienst gestellt. Die Stadt erhielt als Erinnerung die Schiffsglocke, das Namensschild, das Geschwader- Wappen, die Patenschaftsurkunde und das Bordbuch. Mit der Ausmusterung des Minenjagdboots "Kulmbach" geht eine lange Tradition zu Ende, die 1941 mit der U 86 begonnen hat.



Die Patenschaft mit der 6. Kompanie des II. Luftwaffenausbildungsregiments 3 ist zum 30. September 2004 erloschen. Als äußeres Zeichen der Auflösung erhielt die Stadt das bei der Gründung gestiftete Fahnenband zurück. Zur Erinnerung an die lebendige Patenschaft pflanzten die Soldaten aus Bayreuth im Stadtpark eine Eiche.