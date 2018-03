Kulmbacher Frau fordern mehr weibliche Kompetenz in der Politik

"Es wurde viel erreicht, aber man ist noch nicht am Ziel" - so heißt es in der Ausstellung "Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort", die derzeit im Landratsamt zu sehen ist. Die Schau und den heutigen Weltfrauentag nahm Grünen-Kreisrätin Dagmar Keis-Lechner zum Anlass, zu einem Erfahrungsaustausch einzuladen.



Gekommen waren Lisa Badum, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Anita Sack, Kreisrätin der Freien Wähler, Heike Söllner, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Kulmbach, und Claus Gumprecht, Kreisrat der Grünen.





Auf kommunaler Ebene nur schwach vertreten



Hat sich die Situation der Frauen in der Politik verbessert? Womit haben Frauen zu kämpfen? Und warum muss es eigentlich immer ein Kampf sein? Das waren nur einige der Fragen. Zwar kann sich ein aktueller Frauenanteil von 30 Prozent im deutschen Bundestag auch nicht wirklich rühmen, aber auf Kommunalebene hätten es Frauen besonders schwer.



Von 60 Mitgliedern im Kreistag sind neun Frauen, und im Landkreis gibt es nur eine Bürgermeisterin. "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist noch immer ein großes Problem", sagte Lisa Badum, die das Glück hatte, in ihrem sozialen Umfeld stets gefördert und motiviert worden zu sein."Viele junge Männer leisten inzwischen ihren Beitrag zur Familienorganisation, jedoch scheint mit dem ersten Kind eine archaische Uhr anzuspringen."





Männer genießen viele Vorteile



Eine offene Diskriminierung werde nicht mehr betrieben, aber "so manche Männer wollen mir auf parlamentarischen Empfängen schon noch die Welt erklären, bevor ich überhaupt etwas sagen konnte". Zwar gebe es schon mehr Frauen in allen Bereichen, auch in der Politik, aber Männer genössen viele Vorteile. "Während die Frauen am Freitagabend zu Hause sitzen und die Familie versorgen, trifft sich der Mann mit den Kollegen und verteilt die Posten", ergänzte Claus Gumprecht.

Anita Sack hat ihr eigenes Rezept gefunden und setzt auf die zwischenmenschliche Kommunikation.



Vor acht Jahren wurde sie gefragt, ob sie nicht für den Kreistag kandidieren wolle. "Ich habe mir überlegt, was ich beitragen könnte, und kam dann zu dem Schluss: Frauen müssen wahrgenommen werden, man muss viel reden, denn wenn man etwas gibt, bekommt man etwas zurück." Frauen vernetzen sich ihrer Meinung nach viel zu wenig, dabei sei die weibliche Perspektive für unsere Gesellschaft enorm wichtig.



Das bestätigte auch Dagmar Keis-Lechner. Mit 32 Jahren wurde sie in den 90er Jahren als jüngstes Mitglied in den Coburger Kreistag gewählt, trotz kleiner Kinder. "Ich bin mit meinen Kindern in den Kreistag gegangen, habe immer weitergemacht, um zu zeigen, dass es geht."





"Das muss endlich aus den Köpfen raus"



Da fragte sich Heike Söllner jedoch, weshalb sich Frauen immer alles erst erkämpfen müssten. "Das muss endlich aus den Köpfen raus, es kann nur gemeinsam funktionieren." Heute gebe es die Chance, dass Männer und Frauen das erkennen und darüber nachdenken, ob nicht doch eine Quote das befördern könnte, was von selbst offensichtlich nicht funktioniere. "Andere Länder machen es uns ja vor." Es brauche mehr weibliche Kompetenz in der Politik, aber viele Frauen würden davor zurückschrecken, mit Ellenbogen agieren zu müssen.



"Frauen suchen den Fehler auch viel zu oft bei sich, sie sollten auch den Mut haben, bei der nächsten Kommunalwahl einer Kandidatin ihr Vertrauen zu schenken." Als Frau gesehen und wahrgenommen zu werden, war allen Gesprächsteilnehmern gleichermaßen wichtig, und zwar in allen Bereichen, auch im Sprachgebrauch. "Natürlich ist es wichtig, insbesondere bei Berufsbezeichnungen auch weibliche Titel anzubieten, man kann durchaus von einer Putzkraft anstelle von einer Putzfrau sprechen", sagte Lisa Badum.