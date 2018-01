Kulmbacher Feuerwehr löscht Schwelbrand

Kurz nach 9 Uhr am Dienstagvormittag war der Alarm ausgelöst worden. Einsatzort war das Gelände der Firma Friedrich in der Vorwerkstraße. Nach Informationen von Michael Weich, dem Einsatzleiter der Kulmbacher Feuerwehr, hatte sich in einem Lüftungsrohr ein Schwelbrand entwickelt. "Es gab kein offenes Feuer."Die Feuerwehr, die mit 35 Helfern, darunter drei Atemschutztrupps, im Einsatz war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Anlage wurde zunächst heruntergekühlt. Dann konnten die Rohre geöffnet und Glutnester entfernt werden.Vor Ort waren auch die Polizei, ein Vertreter des Technischen Hilfswerks und Helfer des Rettungsdienstes, die aber zum Glück nicht eingreifen mussten: Verletzt wurde bei dem Brand niemand.Wie hoch der Schaden ist, ließ sich am Vormittag noch nicht sagen.Erst im Juni 2017 hatte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz bei der Firma Friedrich ausrücken müssen. Damals hatte sich Hartmetall in einem Trockenofen übermäßig erhitzt, es war zu einem offenen Feuer gekommen, das auf die Werkhalle überzugreifen drohte. Damals waren rund 130 Feuerwehrleute im Einsatz.