Kulmbacher, die bis Ostern fasten wollen

Feuerwehr-Kreisjugendwartin und Kreisbrandmeisterin Daniela Wagner.

Sonny Adam

Thomas Wilhelmi

Alexander Meile

Claudia und Ulrich Jobst

Dagmar Keis-Lechner



Erfahrungsberichte





Mit dabei war damals Ingrid Flieger, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Kulmbach. Sie hat im vergangenen Jahr auf Fleisch, Wurst und Butter verzichtet, hat außerdem Mitfahrgelegenheiten genutzt.Ihre Bilanz am Ende: "Diese Fastenzeit hat mich verändert, vieles sehe ich nicht mehr so selbstverständlich an wie vorher. Bewusst auf etwas verzichten, was mir so wichtig erschien, hat mich gestärkt. Und ich werde weiter versuchen, meinen CO 2 -Fußabdruck zu verkleinern...In diesem Jahr nun geht die CO 2 -Fasten-Staffel mit einem erweiterten Teilnehmerkreis in die zweite Runde. Bis zum 31. März berichten die Teilnehmer in einem Blog über ihre Erlebnisse, Erfolge und Hürden - und auch auf inFranken.de werden wir dies tun.Mit dabei istSie verzichtet auf unnötige Verpackungen und motiviert ihre Jugendfeuerwehren zum Mitmachen. Die freie Journalistinund ihre Tochter fahren bewusst elektrisch und streichen Fleisch von ihrem Speiseplan.aus Marktschorgast will auf sein Handy verzichten und stellt sich damit einer großen Herausforderung.Unternehmer, Stadt- und Kreisratund seine Mitarbeiter ernähren sich bewusst mit Obst, Gemüse und wenig Fleisch.Das Pfarrer-Ehepaarvon der Evangelischen Kirchengemeinde Buchau/Weismain wollen weniger Fleisch essen und unnötige Plastikverpackungen weitestgehend vermeiden.Kreis- und Klima-Rätinsetzt auf regionales Essen und will auf ihr Auto verzichten.Das Klimaschutzmanagement des Landkreises Kulmbach selbst wird mit drei Beiträgen vertreten sein. So geht beispielsweise der KulmBecher mit Landrat Klaus Peter Söllner und seinem Chauffeur Uwe Stockhaus auf Reisen - ein Beitrag zur Abfallvermeidung.An jedem der 46 Fastentage wird auf der Internetseite der CO 2 -Fasten-Staffel ein Erfahrungsbericht veröffentlicht, die danach den Staffelstab symbolisch weitergeben. Auf der Webseite des Projekts unter www.co2fasten.wordpress.com können die Beiträge kommentiert und diskutiert werden.Die Teilnehmenden haben unterschiedliche Ausgangssituationen: Manche können beispielsweise zu Fuß zur Arbeit, andere müssen weite Strecken pendeln.Trotzdem sind sie sicher: im Alltag stecken zahlreiche Möglichkeiten, Ressourcen einzusparen.